Los socialistas de A Coruña aprueban la lista a las generales sin pasar por el trámite de la votación

María Rivas, en un acto oficial Carlota Blanco

La agrupación socialista coruñesa del PSdeG-PSOE acaba de aprobar, en asamblea extraordinaria a la que acudieron un centenar de militantes, la propuesta de nombres para componer la lista a las generales por A Coruña, que incluye a María Rivas, funcionaria municipal y antigua subdelegada del Gobierno. La aprobación fue unánime, según el PSOE, aunque nunca hubo votación como tal.

En vez de votación, decidieron elevar los nombres al comité provincial, sin formar una lista en la que Rivas figurara a la cabeza. Es decir que, oficialmente, Rivas todavía no es cabeza de lista, aunque haya sido propuesta por Inés Rey, que es la secretaria general de la agrupación coruñesa.

Además de María Rivas, en la lista figuran Elena Sarmiento, Obdulia Taboadela (actual subdelegada del Gobierno), Ángel Iglesias Fernández y Julio Ransés. También se han incorporado candidatos de otras asociaciones. Jesús Fernández Díez por Oleiros, María Montserrat García por As Pontes de García Rodríguez, e Inés Ramos por Laracha.

La lista se entregará al comité provincial que se celebra mañana, y luego viajará a la comisión gallega y luego, a la federal que se reunirá este sábado. Allí se ratificará definitivamente.