José Calvo Poyato | “España tiene una historia brillante, pero damos más crédito a lo de fuera”

José Calvo Poyato Marina Arcos

El llamado relato inglés sobre sus supuestas victorias contra la Grande y Felicísima Armada española y los sucesos de la Contraarmada hacen que muchos historiadores y escritores pongan el foco en lo que realmente ocurrió en el siglo XVI. Recientemente lo hacía el escritor lucense Francisco Narla en ‘Santiago’, ahora lo hace el doctor en Historia Moderna cordobés José Calvo Poyato, que acaba de publicar la novela ‘El imperio en la tormenta’ (Harper Collins), que pone el foco en la supuesta victoria inglesa contra lo que llamaron ‘Armada Invencible’ y el posterior fracaso británico en aguas españolas y portuguesas, destacando por el camino la hazaña de María Pita en A Coruña en 1589.

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¿Cómo nació la idea de ‘El imperio en la tormenta’?

La idea viene del relato que los ingleses construyeron sobre la derrota que infligieron a la armada de Felipe II. La empresa de Felipe II, invadir Inglaterra, es un fracaso porque no lo consigue. Pero los ingleses tampoco vencieron a la armada, apenas hubo enfrentamiento. La armada cuando sufre es en la costa de Irlanda, tormentas, temporales... Los ingleses han ocultado esto muy bien y lo han hecho con muchísimos acontecimientos que no les son favorables, como el desastre que cosecharon en 1589, cuando deciden atacar La Coruña y Lisboa. Quise hacer frente al relato inglés y redondear un poco lo que fue esta parte del conflicto entre el imperio hispano e Inglaterra.

Ese relato se olvida de detalles, uno de ellos, María Pita.

Sí, porque los ingleses lograron saquear y destruir la Pescadería, pero se estrellaron contra los muros de la Ciudad Vieja. En un momento determinado, las mujeres colaboran, por ejemplo, recargando los arcabuces para que los arcabuceros siguieran disparando. Cuando cae una parte de un lienzo de la muralla, es cuando María Pita y un grupo de mujeres se enfrentan y evitan que un grupo de ingleses colocasen la bandera inglesa. Más allá de María Pita, el papel de las mujeres es fundamental.

Por motivos obvios, esta historia es de sobra conocida en A Coruña, pero, ¿cree que se le da suficiente valor en el resto de España?

Yo creo que no. La figura de María Pita ha ido ganando entidad en muchos sitios. Todos tenemos alguna referencia de lo ocurrido con la Grande y Felicísima Armada, la mal llamada Armada Invencible, pero tenemos menos de lo ocurrido en 1589, en La Coruña primero y luego en Lisboa y en Vigo, donde el conde de Salvatierra apresa un importante número de ingleses y los ejecuta, pese a que Drake decía que abandonaría la ría si se los entregaba vivos. A mí me parece que ahí hay una serie de acontecimientos a los que siempre le hemos dado menor importancia que al relato que los ingleses construyeron sobre la gran victoria que habían obtenido sobre la armada, que era algo que a ellos les venía bien porque seguían siendo una potencia secundaria en la época, divulgar por todas partes que habían vencido a una armada del poderoso imperio español le daba un realce a la importancia a la que querían aspirar.

Pese a que es su campo de estudio, ¿recuerda cuando escuchó hablar por primera vez de María Pita y lo ocurrido en 1589?

Sí, hace muchísimo. Era estudiante de la licenciatura de Historia en mi universidad, en Granada. Nuestro catedrático de Historia Moderna, don José Cepeda, nos hablaba ya de la mal llamada Armada Invencible. Y fue la primera vez que oí hablar sobre el ataque inglés del año siguiente, que intentaba destruir los barcos que habían podido regresar de aquella malograda expedición. Fue la primera vez que oí hablar de la defensa de La Coruña de María Pita como mujer. Pero vamos, de pasada. Mi profesor entendía que debía contarnos algunas cosas más, porque nos hablaba de ese conflicto largo, la guerra con Inglaterra que empieza en el 88 y acaba en 1604 con la Paz de Londres, una paz en la que España sale vencedora porque pone prácticamente todas sus condiciones, lo que pone de manifiesto que en el conflicto, pese al relato inglés, terminan asumiendo que han perdido la guerra quince años después.

“Todos tenemos referencias de la mal llamada Invencible, pero menos de lo ocurrido en 1589 en La Coruña y luego en Lisboa” José Calvo Poyato

¿Qué acogida espera del libro?

Los datos que tengo hasta ahora, que no son muchos, es que está funcionando muy bien. Además, creo que tenemos que defender nuestra historia, que tiene momentos oscuros, evidentemente, pero tiene otros muy brillantes y hay un porcentaje importante de compatriotas que sienten poco menos que vergüenza de nuestro pasado histórico. España tiene una historia brillante, lo que pasa es que no somos aficionados a darle mucho crédito a lo que viene de fuera. Con ‘El imperio en la tormenta’ he procurado hacer frente a la construcción de un relato que ha calado profundamente. Felipe II no fue un ángel, pero tampoco un demonio. El Prado posee la mejor colección del Bosco porque Felipe II era un gran aficionado a la pintura y al Bosco; ordena construir El Escorial, donde está una de las bibliotecas más importantes del mundo por la calidad de sus ejemplares, con algunas ediciones incunables únicas. Ese también es Felipe II, no sólo el asesino de su propio hijo que se ve en el ‘Don Carlo’ de Verdi.

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