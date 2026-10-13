Hace 25 años | Los autónomos reúnen a miles de personas en un desfile de modelos

La feria de los autónomos del Coliseo sirvió de escenario para un desfile de moda Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, miles de personas aprovecharon el día festivo para disfrutar del desfile de moda organizado en el Coliseo por los comerciantes de “Calle Barcelona” coincidiendo con la festividad de los autónomos; hace 50 años, en 1976, la Guardia Civil de La Coruña honró a la Virgen del Pilar, su patrona; hace 75 años, en 1976, el Juvenil ganó por goleada, 10 goles a 2, al Sin Querer en Riazor y hace 100 años, en 1926 la iglesia de Santa Lucía celebró la fiesta del Pilar.

Portada de El Ideal Gallego del 13 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Los autónomos reúnen a miles de personas en un desfile de modelos

La feria de muestras de autónomos de Galicia se convirtió durante casi una hora en pasarela de modelos de las tiendas del centro comercial urbano “Calle Barcelona”.

Más de seis mil coruñeses asistieron en el Coliseo al desfile, que levantó gran espectación entre los visitantes, quienes una hora antes de que los modelos hiciesen acto de prsencia ya se habían sentado, dispuestos a no perderse ni un solo detalle del espectáculo.

El espectáculo recibió los aplausos del público coruñés quien pudo disfrutar de un pase de lo más “movido”. La lencería, bien recibida por el público, dio la bienvenida a la ropa informal, las prendas vaqueras y de deportes. Divertidas coreografías dieron ritmo al desfile.

Portada de El Ideal Gallego del 13 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

La Guardia Civil de La Coruña honró a su patrona, la Virgen del Pilar

La Guardia Civil de La Coruña honró ayer a su patrona, la Virgen del Pilar. la fiesta dio comienzo con una misa en el cuartel de la Benemérita, a la que asistieron las autoridades militares y civiles y los numerosos invitados que abarrotaban el patio del cuartel. El acto estuvo presidido por el gobernador militar Sanjurgo de Carricarte, que representaba al capitán general, a quien acompañaba el gobernador civil, señor Gil Nieto, y el general jefe de la Brigada Aerotransportable, señor Mariñas Romero.

Por otra parte, el Deportivo de La Coruña y el Tenerife empataron a cero en la sexta jornada de la Liga. Los noventa minutos largos se redujeron a un constante acoso blanquiazul sobre la cerrada defensa del Tenerife, pero sin que la muralla ofreciera el menor peligro de derrumbarse.

Portada de El Ideal Gallego del 13 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Goleada en Riazor en partido amistoso entre el Juvenil y el Sin Querer

Un entretenido partido jugaron en el Estadio el Juvenil y el Sin Querer reforzado, más que nada por la abundancia y diversidad de goles, hasta completar un tanteo al que no estamos acostumbrados los que vemos fútbol en Riazor. Y nada hacía prever en la primera parte que el Juvenil llegara a ganar la contienda por diez a dos ya que su contrario, con más rapidez y deseo de triunfo en sus filas, había conseguido adelantarse en el marcados con dos goles, en los que colaboraron decididamente, con notorios fallos, los defensas blanquiazules.

Los cambios introducidos en el conjunto juvenil, al comienzo del segundo tiempo, cambiaron por completo la tónica del juego y en seguida pudo manifestarse una mayor profundidad y eficacia de los delanteros.

Portada de El Ideal Gallego del 13 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

La iglesia de Santa Lucía celebra la fiesta en honor a la Virgen del Pilar

Gran esplendor revistió la fiesta en honor de la Virgen del Pilar celebrada con extraordinaria concurrencia en la iglesia parroquial de Santa Lucía. En artístico altar portátil, adornado con luces y flores y ostentando la bandera nacional, se destacaba la imagen de la Virgen. En el resto del templo se veían las hermosas galas de las grandes solemnidades. Dijo la misa de comunión el P. Echevarría. No se acuerda en este templo un número tan elevado de comuniones como las de este solemne acto. En él hubo motetes con acompañamiento de orquesta.Entre los fieles se repartieron hermosos recordarios. En el altar mayor daban guardia de honor cuatro números y un cabo de la Guardia Civil.