Estrella Galicia da un salto en el mercado internacional con la creación de una filial en Alemania

Fábrica de Estrella Galicia en Morás (Arteixo) Javier Alborés

Corporación Hijos de Rivera, empresa propietaria de la cerveza Estrella Galicia, da un nuevo paso en su proceso de expansión internacional. Lo hace con la apertura de una nueva filial en Alemania. La compañía explica que se trata de "un país estratégico" para su "crecimiento futuro" que cuenta con un "gran potencial de desarrollo".

La denominación elegida para ello es Estrella Galicia Alemania. De este modo, abordará desde ahora el mercado alemán desde dentro, con equipos propios sobre el terreno que impulsen el crecimiento del negocio, tanto en el canal de hostelería como de alimentación, así como el posicionamiento y la notoriedad de las marcas en el país.

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Con esta filial, aumentará su presencia en el país germano. Eso sí, los productos de Corporación Hijos de Rivera están presentes en este mercado desde hace más de una década y la acogida por parte de los consumidores ha sido "muy positiva", algo que ha llevado a la marca a asociarse como socio de Warsteiner y posicionarse en enseñas destacadas como Edeka o Rewe.

“La apertura de una filial en un mercado tan exigente como Alemania supone un paso clave en el marco de nuestro plan de expansión internacional que nos permitirá una atención más cercana a clientes y consumidores, con equipos propios que agilicen la distribución y que gestionen inversiones que apuntalen el crecimiento del negocio” afirma el director general de Corporación Hijos de Rivera, Francisco Ucha.

Para el director del Negocio Internacional de la compañía, Aitor de Artaza, la forma de crecer en el exterior no persigue un "rendimiento inmediato" sino que prioriza "un modelo sostenible" y "coherente" que respeta "el tiempo, el contexto y las particularidades de cada mercado", priorizando las zonas en las que existe una "cultura de cerveza" y se da valor a la calidad del "producto y del proceso de elaboración”.

Con la creación de Estrella Galicia Alemania, Corporación Hijos de Rivera suma ya más de una decena de filiales fuera de España en mercados tan diversos como Brasil, China, Filipinas, México, Reino Unido, Italia, Portugal, entre otros.