El nuevo local de A Coruña para mojar el churro en la Estrella

Local de la churrería Salseo en la calle de la Estrella

Son tiempos de cambio en la calle de la Estrella, para muchos La Meca de la hostelería de A Coruña, y punto objetivo para los emprendedores. Después de despedirse del Lois y el Takontento, la nueva apertura, en el número 41, es cuestión de días. Se trata de Salseo, una churrería que permitirá, literalmente, mojar el churro en la Estrella.

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La propuesta es una churrería al uso, en un establecimiento coqueto y que se ha sido reformado por completo. La idea es combinar churros recién hechos con diferentes salsas y toppings: desde Nutella a M&M's, pasando por pistacho y otros antojos.

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Salseo se asentará en un espacio cuyo último negocio fue El Rincón de Eli, un local de hostelería que dejó buen sabor de boca, justo lo que se propone Salseo. De hecho, el nuevo logotipo, en rosa y amarillo, confundió a muchos de los viandantes. Ahora se entiende que lo dulce será lo predominante.

Los churros se han convertido en una apuesta de los inversores latinos en la ciudad, ya que la venezolana Yniris Douranian ya abrió recientemente Don Churro en Ramón y Cajal, tras una larga experiencia en Bonilla a la Vista.

Por cierto, hablando de mojar el churro y otros juegos de palabras, la próxima apertura de la zona será Marrano, la colaboración entre Amicalia y Salpica para convertir el producto gourmet en algo informal.