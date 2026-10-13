Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El nuevo local de A Coruña para mojar el churro en la Estrella

Su apertura es inminente, junto al desaparecido Lois y en el antiguo espacio de El Rincón de Eli

Guillermo Parga
Guillermo Parga
13/10/2026 20:28
Local de la churrería Salseo en la calle de la Estrella
Local de la churrería Salseo en la calle de la Estrella
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Son tiempos de cambio en la calle de la Estrella, para muchos La Meca de la hostelería de A Coruña, y punto objetivo para los emprendedores. Después de despedirse del Lois y el Takontento, la nueva apertura, en el número 41, es cuestión de días. Se trata de Salseo, una churrería que permitirá, literalmente, mojar el churro en la Estrella.

El local de Takontento cerrado, ayer, en la calle de la Estrella

El imperio de comida mexicana en A Coruña pierde una de sus conquistas

Más información

La propuesta es una churrería al uso, en un establecimiento coqueto y que se ha sido reformado por completo. La idea es combinar churros recién hechos con diferentes salsas y toppings: desde Nutella a M&M's, pasando por pistacho y otros antojos.

Restaurante El Marrano

El nuevo restaurante de A Coruña es una marranada de las buenas

Más información

Salseo se asentará en un espacio cuyo último negocio fue El Rincón de Eli, un local de hostelería que dejó buen sabor de boca, justo lo que se propone Salseo. De hecho, el nuevo logotipo, en rosa y amarillo, confundió a muchos de los viandantes. Ahora se entiende que lo dulce será lo predominante.

Los churros se han convertido en una apuesta de los inversores latinos en la ciudad, ya que la venezolana Yniris Douranian ya abrió recientemente Don Churro en Ramón y Cajal, tras una larga experiencia en Bonilla a la Vista.

Por cierto, hablando de mojar el churro y otros juegos de palabras, la próxima apertura de la zona será Marrano, la colaboración entre Amicalia y Salpica para convertir el producto gourmet en algo informal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Genesal, con sede en Bergondo, suministra dos grupos electrógenos para una central de ciclo combinado en Brasil
EFE
Emergencias 112

Un ciclista resulta herido al ser arrollado por un vehículo en la Travesía de Arteixo
Redacción
Local de la churrería Salseo en la calle de la Estrella

El nuevo local de A Coruña para mojar el churro en la Estrella
Guillermo Parga
Entrada y salida del aparcamiento actual de la estación de tren y parte del parking de la futura intermodal

El Ayuntamiento renuncia a la gestión del parking de la intermodal
Dani Sánchez