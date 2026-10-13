El mercado de alquiler cae a menos de 300 ofertas tras el anuncio del decreto

Una mujer observa los precios en una inmobiliaria Quintana

La actual tensión política, marcada por el rechazo del Congreso a los dos decretos sobre la Vivienda del Gobierno, la convocatoria por sorpresa de elecciones y la posibilidad de que las medidas extraordinarias vayan a aprobarse en la Diputación Permanente una vez disuelto al Congreso, ha afectado de lleno al mercado inmobiliario. El temor de los propietarios a perder el control de sus viviendas resulta evidente, y en la plataforma Idealista se ha constatado una reducción de la oferta, que ahora ha caído hasta por debajo de 300 inmuebles, uno de los niveles más bajos jamás registrados.

Hay que tener en cuenta, además, que solo el 43% es de alquiler tradicional, lo que significa que el 57% es de temporada. Pero esto no resulta una novedad: ocurre desde hace meses. El Gobierno local, haciendo de la necesidad virtud, e impulsado por sus acuerdos con el BNG, ha aprobado no solo la zona de mercado residencial tensionado, sino también restricciones en las viviendas turísticas, lo que le ha enfrentado a la Xunta, que se muestra en contra de las medidas intervencionistas por considerar que afectan negativamente al mercado inmobiliario.

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En julio se cumplió un año de la entrada en vigor de la zona de mercado residencial tensionado en A Coruña, y si bien los precios se han moderado, cada vez escasean más los pisos en alquiler. La Xunta presenta como prueba que, si en 2025 se firmaron 5.871 contratos de alquiler, los últimos datos de 2026 suman 2.843, lo que puede traducirse en un desplome a final de año.

Pero lo mismo puede decirse de Vigo, que no es zona tensionada: se firmaron 5.276 contratos de alquiler el año pasado y 2.979 este año, según las últimas estadísticas del Observatorio de vivienda de Galicia, organismo dependiente de la Xunta. Por su parte, la plataforma inmobiliaria Idealista señala que A Coruña oferta a día de hoy un 33% menos de vivienda permanente que hace un año y un 188% más de oferta temporal, “el mayor incremento entre los grandes mercados considerados tensionados”.

La razón es sencilla para la plataforma: “Cuando un propietario decide que no puede o no quiere alquilar al precio fijado por el índice de referencia, tiene varias salidas: vender el piso, dejarlo vacío o buscar una fórmula jurídica que no le obligue a aplicar el tope”.

2,843 contratos de alquiler se cerraron en A Coruña en lo que va de año, según las estadísticas del Observatorio Galego da Vivenda

En muchos casos, el casero ha optado por la fórmula de alquiler de temporada porque la norma de mercado tensionado no limita su precio. Si la Diputación Permanente aprueba otra normativa, esta probablemente bloqueará este vacío legal, pero es poco probable que esto facilite el acceso a la vivienda a aquellos que ojean desesperadamente las ofertas buscando algo que se adapte a sus necesidades.

Esto explica también el auge de otra forma de alojamiento: las habitaciones. Una alternativa que uno se planteaba antes en su juventud, cuando los ingresos eran escasos y toda situación era temporal, ahora se está volviendo cada vez más habitual. La oferta creció un 34% solo en un año en A Coruña. Este dato supera bastante la media española, que el portal inmobiliario sitúa en un 12% interanual. No es casualidad que la mitad de la oferta de habitaciones en alquiler se encuentre en las grandes ciudades, en donde el problema del alojamiento es peor: Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla.

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Además, el coste medio de una habitación al mes es de 350 euros, lo que convierte A Coruña en la más cara de las capitales de provincia de Galicia, por encima de Pontevedra (330), Ourense (300 euros) y Lugo (282). Por otro lado, estos 350 euros suponen algo menos de la mitad que el precio medio de un alquiler en A Coruña, que es de 664 euros, según reveló a principios de año el Observatorio Galego da Vivenda.

Construcción

En lo que sí coinciden el Ayuntamiento y la Xunta es en la necesidad de construir más vivienda social, después de años de inactividad, cuando los planes gubernamentales dejaron de apostar por la construcción y se centraron en las ayudas al alquiler. En junio del año pasado, la alcaldesa, Inés Rey, anunció que para 2028 espera haber “mobilizado” 695 viviendas públicas.

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La cifra puede parecer irrisoria, pero las competencias son de la Xunta, y parte del esfuerzo municipal consiste en cederle suelo para la construcción. La conselleira de Vivienda, María Martínez Allegue, en sus frecuentes visitas a la ciudad, recuerda que la Xunta tiene en marcha cerca de mil viviendas de promoción pública. Y también, que la Xunta no va a entregar al municipio los 3,2 millones de euros del Gobierno central que le corresponden por ser una zona tensionada.