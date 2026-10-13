El mejor sándwich de España ya está en A Coruña y homenajea a Bruce Springsteen

Los trabajadores de Pangea, durante la apertura del local

Entre el palmarés que se puede atribuir a la ciudad de A Coruña, que va desde el campeonato de Liga de fútbol al de mejor tortilla de patatas, puede sumársele desde ya el de mejor sándwich de España. En este caso no se trata de una creación cien por cien coruñesa, sino de un 'hijo adoptivo' que ha elegido la ciudad para expandirse a nivel nacional. Pangea, el paraíso del brunch en León y nombrado creador del mejor entrepan de molde del Estado, abrió sus puertas en el número 31 de Riego de Agua. También tiene terraza y vistas en la avenida de La Marina.

A Coruña disfrutará del mejor sándwich de España en su punto más fotografiado Más información

Pangea toma el relevo del antiguo Kamado Asian Food, que se mantuvo abierto casi 5 años. El cambio de enfoque será ahora radical y fiel a eso de “el desayuno es la comida más importante del día”. La carta de Pangea es amplia y abarca desde una reinvención de los huevos benedictos a tostadas de inspiración nórdica, francesa o mediterránea. También apuesta por una mezcla de producto local y platos tradicionales. Algunos de los primeros clientes ya lo han bautizado como “el mejor matcha de A Coruña”. Evidentemente, por su condición de local enfocado al brunch, también la bollería y las tartas ocupan un papel fundamental.

El motivo por el que Bruce Springsteen no actúa en A Coruña Más información

Respecto al mejor sándwich de España, se llama Porchetta Pro Max 3000 y está hecho con pan de masa madre hecho en obrador, relleno de porchetta jugosa asada lentamente, con romescu picante de ciruela, mostaza de Dijon y chucrut exprés.

Los fans de Bruce Springsteren estarán encantados con el eslogan que cuelga de la puerta: Born to brunch, un juego de palabras con 'Born to run', uno de los discos más legendarios del Boss. Quizás, en un futuro concierto en la ciudad adepte la letra a un “tramps like us, baby we were born to brunch”.