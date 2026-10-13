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A Coruña

El Ayuntamiento renuncia a la gestión del parking de la intermodal

El proyecto inicial planteaba ceder la explotación 20 años, pero finalmente se encargará el Adif a través de Saba

Dani Sánchez
Dani Sánchez
13/10/2026 20:06
Entrada y salida del aparcamiento actual de la estación de tren y parte del parking de la futura intermodal
Entrada y salida del aparcamiento actual de la estación de tren y parte del parking de la futura intermodal
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A falta de menos de tres meses para que A Coruña dé la bienvenida a su estación intermodal, todavía hay tiempo para las últimas modificaciones con respecto al proyecto inicial. En ese documento, firmado en 2021 entre Transportes, el Adif, la Xunta y el Ayuntamiento, se reflejaba que el administrador ferroviario cedería la explotación del parking al Consistorio durante veinte años y, al finalizar la cesión, retornaría al Adif. No obstante, finalmente el Gobierno local ha optado por renunciar a la gestión del aparcamiento.

Según fuentes del administrador ferroviario, en estos momentos se esta negociando la liquidación de dicho convenio, de tal manera que la gestión del aparcamiento recaiga en el Adif. Mientras se negocia el nuevo acuerdo, se aprobó la modificación del contrato vigente con la empresa catalana Saba, adjudicataria de la gestión de aparcamientos en estaciones, para que incluya el aparcamiento de la estación coruñesa.

Dos personas, en el primer andén definitivo de la estación, al lado del que acoge las vías 3 y 5

La intermodal se ‘olvida’ de su cuarta vía a menos de tres meses de abrir

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Así, en cuanto esté listo el nuevo convenio, Saba dispondrá de los elementos necesarios para la explotación del aparcamiento de la intermodal (cartelería, control de accesos, cobros, etc…), que permita la puesta en explotación del mismo.

Redistribución de plazas

Precisamente, en diciembre del pasado año 2025 se aprobaba en pleno una modificación del convenio suscrito con la Xunta y el Adif para el desarrollo de la estación intermodal en el que se ajustaba la redistribución de las plazas de aparcamiento. De esta manera, de las 300 plazas previstas, se pasó a 566. La mayor parte del sobrecoste fue asumido directamente por el administrador ferroviario y la inversión total de las obras en la zona se elevó a los 45,3 millones, es decir, 2,5 más de lo inicialmente previsto.

Durante esta cesión, el Ayuntamiento podría subarrendar la utilización de 70 plazas de aparcamiento por un periodo máximo de 50 años. Cada uno de estos estacionamientos tendrán un precio de unos 40.000 euros, por lo que el Consistorio podría generar hasta tres millones de euros de beneficio. Además de los otros 4,5 millones de euros que espera ingresar por el adelanto del canon que deberá pagar la empresa que resulte adjudicataria de la explotación del aparcamiento subterráneo.

Guerra abierta entre gobiernos por la parada interurbana

La estación de autobuses espera abrir sus puertas entre finales de este mes y principios de noviembre. Para ello, será necesario la reorganización de líneas interurbanas, un proceso de “moitas reunións” entre Ayuntamiento y Xunta que después de varios meses parece ver la luz al final del túnel. No obstante, donde todavía no coinciden es en la nueva parada de bus interurbana que el Gobierno autonómico propuso levantar en el número 95 de la ronda de Outeiro y que el Gobierno local, por “non ter analizado previamente cos técnicos de Mobilidade”, decidió rechazar.

El Ayuntamiento ya había renunciado hace meses a la gestión de la nueva estación de buses levantada por la Xunta. Según la alcaldesa, Inés Rey, asumir dicho servicio –como sí lo hacen en la actual terminal de autocares– “no tiene sentido” ya que “los buses son autonómicos”.  Por ello, el pasado mes de junio el Gobierno autonómico publicó en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, por el procedimiento de urgencia, la licitación de la concesión.

Al concurso solo se presentó Mantenimiento y Servicios de Galicia (filial de Monbus), que forma parte de la UTE que gestiona otras intermodales gallegas como Ourense o Vigo. El edificio ubicado en la avenida de A Sardiñeira, según el vicepresidente y conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, entrará en funcionamiento en “pocas semanas”. 

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