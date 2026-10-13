¿Cuál era el menú del día en A Coruña hace 100 años?

El Kiosco Alfonso, a principios del siglo XX en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña Biblioteca Dixital de Galicia

Es el mes de septiembre de 1926 en A Coruña y hay que salir a comer o a cenar. Algunos de los principales restaurantes de la ciudad en aquel entonces eran Fornos -famoso ahora por tener instalados en sus paredes los murales de Urbano Lugrís-, Lhardy -inspirado en el emblemático local del mismo nombre fundado a principios del siglo XIX en Madrid y al que tuvieron que poner el nombre 'Petit' delante por un problema de derechos-, o el del Kiosco Alfonso, en la actualidad espacio expositor, pero entre cuyas paredes se ha podido comer, beber e incluso bailar a la lo largo de la historia. La pregunta es: ¿y cuál era el menú del día hace cien años?

En el Fornos de la calle Olmos, 25, publicitado como el "más renombrado y acreditado de Galicia", con "servicio rápido a la carta y por cubierto" en la edición del 3 de septiembre de 1926 de El Ideal Gallego la carta servía, sobre todo, una gran variedad de pescados y mariscos: camarones, langostinos, merluza, lenguado al gratén, almejas en salsa verde, calamares a la romana, langosta con mayonesa, vieiras en su concha, robaliza en blanco, sardinas asadas, anguila frita, salmonetes a la parrilla o truchas a la molinera. Pero también había opciones fuera del mar, como la tortilla mixta, los huevos a la "bellalbes" -quizá la versión de la receta francesa a la bullabesa-, callos a la andaluza, paella valenciana, pollo asado, lomo con guisantes, solomillo con trufas, chateubriand con champiñones, riñones al jerez o cordero asado. Para terminar, la carta de postre era mucho más corta: tarta, flanes, queso o frutas.

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Semejantes sobremesas se podían degustar en el Lhardy, situado en el número 45 de la Galera, a la altura de donde se encuentra en la actualidad la Taberna Os Tigres. A los flanes, la fruta y la tarta, en este restaurante añadían como postre el membrillo y la tortilla al ron. Mientras, para comer se podía elegir entre mariscos, fiambres, tortilla francesa, robaliza en salsa verde, callos a la andaluza, sardinas asadas con cachelos, paella valenciana, salmonetes fritos, pollo con tomate, anguila estofada, lomo asado con pimientos, merluza en filetes, lengua con alcaparras o riñones a la broch, que se corresponderían con riñones en brocheta cocinados a la brasa.

"Servicio esmerado a la carta" es el que se ofertaba en el "Restaurant del Kiosco Alfonso", bajo la dirección de Manuel Losada hace cien años y con horario de apertura hasta las doce y media de la noche. Su carta incluía desde el caldo gallego a los huevos a la portuguesa, pasando por mariscos, langosta en mayonesa, merluza a la marinera, salmonetes "grilles maitre d'hotel" -o lo que es lo mismo, al estilo del del maitre-, calamares en su tinta, lenguado rebozado, paella valenciana, chuletas de ternera, pollo asado, entrecot a la bordalesa, fiambre variado, espárragos en vinagreta, alcachofas al jugo o guisantes salteados.

Más allá del espíritu y estilo de cada uno de los restaurantes, lo que queda clara es la influencia francesa en la cocina a inicios del siglo XX, con platos de marcado toque -y nombre- galo, y el gusto por los mariscos y pescados de las costas coruñesas, algo en lo que poco ha cambiado la actual hostelería de la ciudad, muy vinculada también a los sabores del mar.