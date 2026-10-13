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A Coruña

Comienzan los trabajos para hacer de María Pita la plaza de la Navidad

Las obras durarán por lo menos siete semanas

Abel Peña
Abel Peña
13/10/2026 18:27
Montaje de poblado navideño en María Pita
Montaje de poblado navideño en María Pita
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Por mucho que las altas temperaturas inviten a pensar lo contrario, la Navidad está en el aire. La prueba es el ajetreo que comenzó en la plaza de María Pita a primer hora de la mañana de ayer, donde se acotó espacios para depositar la madera. Con ella se levantarán los puestos gastronómicos que formarán parte de la plaza de Navidad. También se está instalando la iluminación. 

Los puestos gastronómicos no son más que una parte de este nuevo concepto que huye del término ‘mercado navideño’ que tan malos recuerdos trae al Gobierno local. Como reconoció la propia alcaldesa, Inés Rey, el evento del año pasado, que debía evocar en los visitantes el aspecto de un elegante mercadillo navideño vienés, resultó un fracaso rotundo, por el que el Gobierno local demandó a la empresa adjudicataria. 

Estas son las últimas navidades antes de las elecciones de mayo, y en María Pita no quieren dejar nada al azar, por eso llevan desde que comenzó el año preparándolo todo con un equipo específico y ayer su trabajo comenzó a dar sus frutos. Los operarios rápidamente comenzaron a montar las casetas de la ‘plaza de Navidad’. 

“Durante siete u ocho semanas iremos haciendo esa transformación, que este año será el gran punto de encuentro de la Navidad”, había prometido Rey el viernes pasado, durante su intervención en el programa radiofónico ‘Cita en María Pita’. 

Habrá tres espacios diferenciados, aunque conectados entre sí. En el espacio ubicado entre Puerta Real y el palacio municipal, se ubicarán las seis casetas (con productos gastronómicos locales) y una casa de Papá Noel. En el centro, mirando hacia el Ayuntamiento, se instalará un árbol de gran tamaño y un palco de la música con programación cultural. Y a la izquierda, un carrusel y un trenecito. En resumen, un espacio infantil.

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