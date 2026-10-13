CESUGA acoge la charla de Shoma Suba Robson, testigo de la labor de la Fundación Vicente Ferrer en India

Charla de Shoma Suba Robson Cesuga

CESUGA (Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia) acogió la presentación de la Fundación Vicente Ferrer dentro de su programación de Humanismo Cívico y Sociología. El acto estuvo presentado por Miguel Alonso Cambrón, profesor de la asignatura, y contó con la intervención de Shoma Suba Robson, que compartió su experiencia personal como testigo directo de la labor de la organización en India.

Esta misma semana, el hall de CESUGA acoge los tótems de la exposición “Destino Igualdade”, visibles para toda la comunidad universitaria.

Una revolución silenciosa contada en primera persona

La Fundación Vicente Ferrer es una organización no gubernamental de desarrollo que trabaja para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades en comunidades vulnerables, especialmente en India, y también en Nepal y Sri Lanka.

Shoma Suba Robson nació en 1976 en Anantapur (Andhra Pradesh, India), conocida como “la ciudad del infinito”. Creció dentro de la Fundación Vicente Ferrer, ya que tanto su abuelo como sus padres trabajaron en ella: de hecho, formaron parte del primer grupo de voluntarios que, junto a Anna y Vicente Ferrer, dio origen a lo que hoy es la organización. Shoma representa así la tercera generación de su familia comprometida con el desarrollo de las comunidades más vulnerables.

Shoma Suba Robson Cesuga

Gracias al apoyo de la Fundación, Shoma pudo estudiar y se licenció en Económicas y Ciencias Políticas, como otros miles de niñas y niños que han pasado por sus programas. Aprendió español de la mano del propio Vicente Ferrer, de quien más adelante fue secretaria. Actualmente habla telugu (su lengua materna), español, catalán, inglés, bengalí y alemán.

A lo largo de 58 años, Shoma ha sido testigo directo de la labor de la Fundación Vicente Ferrer en India, una organización que ha devuelto la dignidad a millones de personas a través de lo que ella misma describe como una “revolución silenciosa”. Durante su intervención en CESUGA, compartió con los asistentes un testimonio sobre educación, liderazgo con valores, igualdad de oportunidades y el impacto que puede tener el compromiso social en la transformación de comunidades enteras.

En sus propias palabras:

“Desde que nací, me inculcaron unos valores que han guiado mi vida: sembrar humanidad, amor, justicia e igualdad. Fui la primera persona en aprender español de la mano del propio Vicente Ferrer, convirtiéndome también en su primera secretaria y traductora de la Fundación Vicente Ferrer en India. Estas experiencias me dieron la oportunidad de servir a mi comunidad y de tender puentes entre personas, lenguas y culturas. Me enseñaron el valor de dar con amor y recibir ayuda con humildad, dignidad y gratitud.”

— Shoma Suba Robson

La exposición “Destino Igualdade”

Exposición "Destino Igualdade" Cesuga

Durante toda la semana, el hall de CESUGA acoge los tótems de la exposición “Destino Igualdade”, que pueden visitarse libremente.