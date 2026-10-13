Carlos Bardem presentará su nueva novela en la calle Real este octubre

Carlos Bardem Archivo El Ideal Gallego

El actor, escritor y guionista Carlos Bardem visitará A Coruña este mes de octubre para presentar ‘Triángulo’ (AdN Novelas). Lo hará el 29 de octubre, a las 19.30 horas, en la librería Cocodrilo Amarillo de San Andrés.

La nueva novela del escritor madrileño narra una compleja red de tensiones, atracciones y fricciones generacionales entre los tres principales personajes de esta obra con un importante componente psicológico y que cuestiona profundamente la masculinidad de uno de los personajes.

Bardem ha publicado en el pasado otros libros como ‘Alacrán enamorado’, El asesino inconformista’ o ‘Mongo Blanco’, que en 2019 presentó en la Feria del Libro de A Coruña. En el pasado ganó premios como el de Novela Histórica de la Semana Negra de Gijón, en 2020.