Así es el imperio de Hijos de Rivera (Estrella Galicia): cerveza, agua y vino para crecer

Fábrica de Estrella Galicia en Morás (Arteixo) Javier Alborés

Corporación Hijos de Rivera es una empresa con sede en el polígono de A Grela (A Coruña) que es conocida por fabricar la cerveza Estrella Galicia. Es su producto más conocido, pero no el único. La compañía ha configurado, con el paso de los años, un mapa industrial diversificado que conecta polígonos industriales, valles vitivinícolas y manantiales.

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La Memoria de Impacto Positivo correspondiente al pasado año 2025 permite conocer múltiples datos sobre su actividad. Entre ellos, cómo es su cadena de producción y que sus productos se distribuyeron en 82 países de los cinco continentes gracias a “una sólida estructura de filiales internacionales” y a sus “centros de producción en España”. “Trabajamos para extender nuestro impacto positivo, siendo fieles a nuestro origen en Galicia”, asegura la compañía.

Producto estrella

El pulmón industrial del grupo es la cerveza, cuya producción se reparte entre los municipios de A Coruña y Arteixo, donde posee sus dos fábricas que permiten la elaboración de Estrella Galicia.

En el polígono de A Grela, la factoría tradicional representa el núcleo de mayor volumen: sobre sus 83.866 metros cuadrados de superficie total, la planta alcanzó en 2025 una producción de 487,2 millones de litros, rozando su capacidad techo de 509,2 millones, según recoge el informe anual.

Sus instalaciones de Morás (Arteixo), llamadas a ser el motor de crecimiento del futuro, empiezan a ganar protagonismo. Allí cuenta con un megacomplejo de 466.132 metros cuadrados.

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Según los datos de Hijos de Rivera, este recinto contabilizó 76,4 millones de litros producidos el año pasado, con un margen de recorrido operativo diseñado para escalar hasta los 110 millones de litros anuales de capacidad que posee actualmente (está previsto que esta cifra crezca con el paso de los años una vez se pongan en marcha nuevas ampliaciones). Entre estas instalaciones y las de A Coruña, la capacidad cervecera del grupo roza ya los 620 millones de litros.

Agua

El agua constituye el segundo pilar en volumen para compañía con sede en A Coruña. Gestiona un sistema de manantiales distribuidos estratégicamente:

Cabreiroá (Verín, Ourense) es el más conocido y el que cuenta con las instalaciones más importantes con 248.237 metros cuadrados de fábrica. Su producción alcanzó los 135,8 millones de litros en 2025, respaldada por potentes caudales de extracción (17,4 litros por segundo para Cabreiroá y 13,9 litros por segundo para Magma).

En este segmento también dispone de la marca Agua de Cuevas (Felechosa, Asturias). Para poder envasarla, cuenta con una planta de 9.157 metros cuadrados y un caudal de 3,5 litros por segundo. Generó 67,3 millones de litros. Los datos también muestran que Fontarel (Loja, Granada) aporta la cuota de distribución con 47,1 millones de litros sobre un recinto de 9.648 metros cuadrados y un caudal de diez litros por segundo.

Vino

Lejos de limitar su oferta al gran consumo, la compañía gallega mantiene una oferta diversificada, con bodegas de vino y sidra. Ponte da Boga es una de ellas. Repartida entre las instalaciones de O Couto (San Paio Castro Caldelas) y San Adrián (Parada de Sil, Ourense), suma una superficie de 340.000 metros cuadrados. Con una producción estimada de 325.000 litros (sobre una capacidad de 670.000), encabeza la división vinícola de Hijos de Rivera.

A esto hay que sumar Quinta do Couselo (O Rosal, Pontevedra), que dispone de un recinto de 80.000 metros cuadrados y registró 300.000 litros de producción. Fragas do Lecer (Monterrei, Ourense) y Pazo Casanova (Ourense) completan el mapa vitivinícola aportando 150.000 litros y 70.000 litros respectivamente.

Customdrinks (Chantada, Lugo) es conocida por elaborar populares sidras gallegas. Según la Memoria de Impacto Positivo, procesó un total de 9,7 millones de litros, manteniendo un margen de crecimiento disponible hasta su capacidad tope de 15 millones de litros. Esta división de la empresa cuenta con una factoría de 35.000 metros cuadrados.