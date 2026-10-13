Alvedro supera el millón de pasajeros en nueve meses

Un avión realiza su maniobra de despegue desde la pista del aeropuerto coruñés de Alvedro Quintana

El aeropuerto de Alvedro supera la barrera del millón de pasajeros en los primeros nueve meses del año. En total, el aeródromo coruñés contabilizó un total de 1.079.353 viajeros desde enero, un 13,5% más que el año pasado, un balance positivo gracias a absorber parte de la actividad de Santiago durante el cierre de la terminal compostelana entre abril y mayo de este 2026.

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A lo largo del mes de septiembre, sin embargo, movió un total de 102.396 viajeros. Así, se realizaron en las pistas de Alvedro 1.693 movimientos de aeronaves en el noveno mes del año. El tráfico de mercancías en las instalaciones se situó en 0,9 toneladas durante este periodo mensual, según los datos divulgados este martes por Aena.

En toda Galicia

A nivel autonómico, si se tienen en cuenta los nueve primeros meses del año, el acumulado es de 3.722.769 pasajeros -un 13,2 % menos que en el mismo periodo de 2025-, 38.199 operaciones y 3.023 toneladas de carga. El aeropuerto de Vigo alcanzó los 94.188 pasajeros y movilizó además 1.215 aeronaves y 44 toneladas de carga. En el acumulado de enero a septiembre también registró un balance positivo, ya que el número de pasajeros que pasaron por Peinador creció un 0,95 %, con 838.993 viajeros, además de 10.040 vuelos y 694,3 toneladas de mercancía.

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Por el contrario, el aeropuerto de Santiago de Compostela es el que peor se comportó, con una caída del 7,4 % en el número de pasajeros (280.908) en septiembre, mes en el que gestionó 2.124 vuelos y 317,5 toneladas de mercancías. En lo que va de 2026, y teniendo en cuenta que estuvo cerrado durante treinta y cinco días en abril y mayo, los viajeros se desplomaron un 28 %, hasta 1.804.423, con 13.731 movimientos de aeronaves y 2.315 toneladas de mercancía.