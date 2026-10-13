A Coruña presume de pizza con Estrella Michelin

Los equipos de Napolit y Árbore da Veira unieron sus fuerzas en el local de Rosalía de Castro

Juntar a Napolit y Arbore da Veira y fusionar ambos conceptos para una creación gastronómica es algo así como que los mundos de Sergio Leone y el de Sorrentino se uniesen: el concepto del disfrute rápido con un toque de autor y la búsqueda de 'la gran belleza' dentro de la alta cocina. Durante 2 horas y media, el equipo del único restaurante de la ciudad con una Estrella Michelín aprendió, diseñó y creó sus pizzas en la cadena que más ha crecido en los últimos años. El resultado, una experiencia fusión inolvidable que dejó boquiabiertos a los protagonistas y los asistentes.

Resultado final de una de las propuestas

Luis Veira, algo así como el Messi de la cocina de A Coruña, define así cómo surgió la idea: "Si conoces a Alice (De Robbio, la propietaria de Napolit), poco más hay que decir: me dijo que le apetecía tener por un día un restaurante con Estrella Michelin, no ser un cocinero con Estrella Michelín". Además, el chef, se confesó fan de la firma: "Soy un consumidor de sus productos, porque creo que lo hacen con mucho arte y muy bien; la masa es espectacular y los ingredientes muy buenos". Antes de ponerse manos a la obra, fueron los propios trabajadores de Napolit los que asesoraron a las estrellas que entraban por la puerta. "Ellos nos enseñaron a estirar masas, a fermentarlas.... nosotros aportamos nuestra historia de querer cocinar y disfrutar, que es algo que en las cocinas se va perdiendo. Alice llevaba dos años detrás de mí para que fuera un día, pero necesitaba encontrar el momento y fue algo divertido, que es lo que buscábamos", afirma Veira.

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Las creaciones tuvieron ese punto de magia que se le supone a algo con el sello Luis Veira. "Alice me advirtió que sus cocineros son gente que hace pizza y no nos fuimos a pescado y marisco, sino a lo que hay de temporada", dice. Fueron varias las creaciones. La primera puede llamarse pizza al revés, ya que en vez de llevar la masa por debajo es lo que completa el producto: guiso de setas, boletus, níscalos y jamón de Joselito, todo ello completado con trufas.

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La segunda opción, que es la que finalmente estará en la carta a partir de la próxima semana, mezcla un plato de roast beef con muselina picante de sriracha, jugo de kimchi y orégano fresco. Para la tercera, el equipo de Árbore da Veira optó por un chuletón con yema de huevo curada, pimientos de Padrón y anguila ahumada. También hubo pizza de vainilla, chocolate blanco, así como haba y crema de haba tonka.

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Alice de Robbio, la responsable de haber crecido desde un pequeño local de Matogrande a Tenerife y a los chef con Estrella, quiso emular el espíritu del Náutico de San Vicente. "Allí no sabes si te vas a encontrar a Leiva o Taburete", bromea. De momento, no quiere adelantar el precio de la pizza, "tengo que escandallarla", admite, pero promete que será una Estrella Michelín a precio popular.