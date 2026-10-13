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A Coruña

A Coruña aprueba mañana la reparcelación del solar que acogerá las nuevas cocheras de tranvías

Abel Peña
Abel Peña
13/10/2026 23:01
Terrenos del antiguo Cuartel de Automóviles en A Grela
Terrenos del antiguo Cuartel de Automóviles en A Grela
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La Junta de Gobierno local se celebra mañana, y entre los muchos asuntos que se someterán a su aprobación se encuentra la reparcelación de un gran terreno en el polígono de A Grela que está llamado a acoger las cocheras de la nueva concesionaria del servicio de transporte público de A Coruña, sea cual sea. De esta manera, el Gobierno local pretende abrir la licitación a más empresas, dado que la actual adjudicataria, Tranvías, es la única que dispone de unas instalaciones apropiadas. 

Se trata de un terreno propiedad del Ejército que antaño acogía el Cuartel de Automóviles. Para llevar a cabo su plan, el Gobierno de Inés Rey ha tenido que liquidar el convenio urbanístico suscrito en 2009 entre el Ayuntamiento de A Coruña y el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) que consistía en vender el terreno y que ambas partes se repartiesen el dinero. 

En vez de eso, el terreno se divide en dos. En la parte del Ayuntamiento se levantarán las nuevas cocheras. En la junta de mañana se aprueba, pues, la liquidación del convenio y el proyecto definitivo de reparcelación también se estima parcialmente las alegaciones de la Compañía de Tranvías, mientras que se rechazan las del PP y se estiman las de Invied.  

Tranvías había presentado alegaciones relativas a la omisión de los antecedentes históricos del suelo, a la ampliación de normativa de residuos y suelos contaminados y a la previsión de demanda eléctrica para las futuras instalaciones del transporte público (dado que incluye autobuses eléctricos)

Vista del antiguo Cuartel de Automóviles en A Grela, donde el Gobierno local tiene intención de que se construyan las nuevas cocheras del autobús urbano

La construcción de la cochera de buses se demorará hasta 2028

Más información
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