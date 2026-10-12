Semana de intensa actividad en el puerto de A Coruña con la llegada de quince buques

Un mercante, durante su estancia en el puerto de A Coruña Javier Alborés

Los muelles urbanos del puerto de A Coruña y las instalaciones del Puerto Exterior en Langosteira registrarán esta semana una importante actividad con las escalas anunciadas de quince navíos.

Las operaciones abarcarán desde la descarga de graneles y productos energéticos hasta la llegada de miles de cruceristas en una jornada especialmente concurrida durante el tramo central de la semana.

Martes 13 de octubre

'Fokko Ukena': buque de 89 metros de eslora que amarrará a las 02.00 horas en el muelle del Centenario Norte (del 11 al 16) para desembarcar 3.440 toneladas de abonos. Permanecerá atracado hasta las 22.00 horas del mismo día. La consignación corre a cargo de Ceferino Nogueira y la estiba de Galigrain.

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'Miren': barco de 22 metros de eslora que llegará a las 04.00 horas a la Dársena de Oza para desembarcar una tonelada de productos alimenticios, con salida prevista para las 20.00 horas del mismo martes. La consignación la asume Marítima Consiflet, encargada también de la estiba.

'TC Glory': navío de 90 metros de eslora que atracará a las 20.00 horas en el muelle del Centenario Sur para desembarcar 3.574 toneladas de materiales de construcción, con estancia programada hasta el viernes 16 de octubre a las 20.00 horas. Consignado por Marítima Consiflet y con estiba a cargo de TMGA.

'Sword': buque de 229 metros de eslora que amarrará a las 20.00 horas en el muelle de Repsol del Puerto Exterior para desembarcar 76.957 toneladas de petróleo crudo. Permanecerá hasta el sábado 17 de octubre a las 04.00 horas. Consignación por Marítima Consiflet.

Miércoles 14 de octubre

'CB Adriatic': buque de 183 metros de eslora que llegará a la 01.00 horas al pantalán de Repsol en el Puerto Interior para embarcar 7.707 toneladas de gasoil y 14.977 toneladas de gasolina. Saldrá el jueves 15 de octubre a las 09.00 horas. Consignación a cargo de Finisterre Agencia Marítima.

'Perfect': barco de 118 metros de eslora que amarrará a las 02.00 horas en el muelle del Centenario Norte para desembarcar 4.000 toneladas de abonos naturales y artificiales, finalizando estancia a las 22.00 horas de la misma jornada. Consignado por Ceferino Nogueira y estibado por Galigrain.

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'Gas Xanadu': navío de 100 metros de eslora con llegada prevista a las 04.00 horas al pantalán de Repsol en el Puerto Interior para desembarcar 2.577 toneladas de gases energéticos del petróleo, permaneciendo hasta el jueves 15 de octubre a las 14.00 horas. Consignación asumida por Marítima Consiflet.

'Queen Victoria': crucero de 294 metros de eslora que llegará a las 06.15 horas al muelle de Trasatlánticos . Permanecerá hasta las 15.30 horas de la misma jornada. La consignación corre a cargo de Rubine e Hijos.

'Tai Hua Wan': buque de 115 metros de eslora que amarrará a las 08.00 horas en el muelle San Diego para el embarque de 6.500 toneladas de asfalto, extendiendo su permanencia hasta el viernes 16 de octubre a las 06.00 horas. Consignado por Next Maritime y estibado por Bergé Marítima.

'Encofrado': navío de 107 metros de eslora que atracará a las 23.00 horas en el muelle San Diego para desembarcar 4.800 toneladas de cemento y clínker, con salida programada para el jueves 15 de octubre a las 23.00 horas. Consignado por Pérez Torres Marítima y con estiba a cargo de Cementos de Tudela Veguín.

'Marietje Marsilla': barco de 126 metros de eslora que atracará a las 21.00 horas en el Muelle A del Puerto Exterior para desembarcar 7.355 toneladas de pienso y forrajes. Permanecerá hasta el viernes 16 de octubre a las 22.00 horas. Consignación por Ceferino Nogueira y estiba de Galigrain.

Jueves 15 de octubre

'Mein Schiff 3': crucero de 293 metros de eslora que amarrará a las 06.00 horas en el muelle de Calvo Sotelo Sur para escalas turísticas, finalizando estancia a las 18.00 horas del mismo día. Consignado por Rubine e Hijos.

'Iona': gran buque de pasaje de 345 metros de eslora que atracará a las 06.30 horas en el muelle de Trasatlánticos, despidiéndose a las 17.00 horas. Consignado por Rubine e Hijos.

'Hanseatic Spirit': crucero de 139 metros de eslora que amarrará a las 07.00 horas en el muelle Calvo Sotelo Norte para labores de trasbordo, con salida previas a las 18.00 horas. Consignación asumida por Rubine e Hijos.

'Miguel Oliver': buque de investigación pesquera y oceanográfica de 70 metros de eslora que llegará a las 16.00 horas al muelle del Este, prolongando su estancia hasta el viernes 16 de octubre a las 22.00 horas. Consignado por Tragsatec.