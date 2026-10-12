Los cañones de Zalaeta, vestigios del pasado artillero de la ciudad

Los cañones de Zalaeta que apuntan a la bahía sobre sus cureñas de hormigón, ayer Javier Alborés

Con dos cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela el coruñés barrio de Zalaeta. Y es que dos piezas de artillería, vestigios del pasado militar de la ciudad, decoran desde hace décadas una pequeña zona ajardinada entre las calles Zalaeta y Hospital, apuntando hacia una ensenada del Orzán que aún guardan de posibles invasiones desde los 90, cuando se instalaron allí.

De su historia da buena cuenta el librero y recreador histórico Manuel Arenas, presidente de la asociación cultural e histórica The Royal Green Jackets. “Siempre me llamaron la atención y en su día investigué su procedencia”, explica. “Estos dos cañones antes estuvieron colocados de adorno durante mucho tiempo en la puerta de entrada del cuartel de artillería del Corralón”, comenta. “Se cree que procedían antes de colocarse allí de las baterías de costa que artillaban la ciudad, y de hecho existe una foto de los años 30 en el cuartel del Corralón en el que se ven unas bombardas (piezas de artillería) delante”, dice. “Yo tengo una bombarda que llegué a conseguir en una subasta de Barcelona. El hombre al que se la compré me dijo que las había obtenido en una chatarrería de A Coruña, con lo que casi seguro que venía de aquel cuartel. Son de un diámetro grande, de unos 40 centímetros, y estaban también de adorno”, presume.

Antes de disuadir a posibles malhechores frente al Corralón, pues, ambos cañones debieron de estar en las baterías de la ciudad: “No se sabe con seguridad, pero estarían fechados en torno a 1780 o 1790, son anteriores a la Guerra de la Independencia (1808-1814)”. “Yo les busqué algún marcaje o referencia temporal, pero no tienen. Son cañones de fundición, los típicos que se fabricaban para costa. Hay algunos parecidos en Ferrol, e imagino que después de desartillar la costa se colocarían en distintos cuarteles de la ciudad”, reitera.

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Por eso son diferentes de los que hay en el castillo de San Antón, que son un poco más cortos y más anchos de diámetro en la zona del depósito, alude Arenas. En la Guerra de Independencia, para que no fueran utilizados por los franceses, muchos se tiraron al mar, también en A Coruña. Y cuando se recolocaron algunos frente a los cuarteles para que hubiese algo llamativo en la entrada”, abunda.

Décadas en el barrio

Zalaeta contó con dos cuarteles, de hecho: el del Corralón construido en 1889 para alojar al 8º Regimiento de Caballería de Montaña, que fue disuelto en 1931, y el de Artillería. Este sufrió un importante incendio el 17 de septiembre de 1960 y tuvo que ser reconstruido. Cerró en 1988, cuando el grupo de Artillería de la RIAT se trasladó a a la Base Militar de Figueirido en Pontevedra. “Las zonas que ocupaban se destinaron a la construcción de edificios y viviendas tras venderse los terrenos (proceso que se terminó a finales de los 80), y los cañones quedaron como algo simbólico de lo que fue la zona”, comenta Arenas. “Es una pena, yo habría puesto una zona conmemorativa explicando que muchos soldados coruñeses hicieron sus servicios militares allí, entre ellos mi hermano, que fue quien me corroboró que los cañones estuvieron en la entrada del Corralón. Cuando cerraron, seguramente no debían de saber qué hacer con ellos y se lo comunicaron al Ayuntamiento, que los colocó en ese lugar”, dice.

No son los únicos cañones del estilo que los coruñeses pueden ver en la ciudad, ya que hay varios en O Parrote y en el castillo de San Antón. Aunque, curiosamente, algunos de los cañones del castillo no pertenecen a esta fortaleza coruñesa. “Varios se trajeron del castillo de Monterrei de Ourense o de la batería del Parrote. Fue una cosa de la época de Franco, se movieron para darle algo de simbolismo al castillo porque allí se hacían cenas de gala a las que iba gente del Ayuntamiento o el propio caudillo”, recuerda.

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“Son todos de la misma época, aunque puede haber alguna variación. Piensa que aquí estaba el Parque de Artillería, en la Maestranza, donde se fundían piezas de artillería”, explica. Aunque, en el caso de los de Zalaeta, no encontró mucha información: “Muchas veces se les ponían coronas o numeraciones, pero en los de Zalaeta no se distingue ya nada. Me agaché para ver la parte de abajo, me manché entero, y veías un número pero ya muy difuminado, prácticamente ilegible, y sin el marcaje propio que se le ponía en la Maestranza”.

Los de Zalaeta están muy bien conservados. “Habría que darles una pátina de pintura para evitar el óxido, porque el salitre los corroe, pero por ahora están muy bien, aunque tienen alguna parte algo desconchada, lo normal, hay otros cañones en otras ciudades o sitios que están casi podridos”, observa Arenas. Comenta que los de O Parrote están en peor estado: “Ahora están trabajando en el mausoleo de sir John Moore, que espero que dejen bien, podrían aprovechar para darles una mano”.

Su única queja, respecto a los de Zalaeta, es que “habrían quedado mejor en una cureña (base para ajustarlos al suelo) de madera, como la que tienen los que hay en San Antón”. Con cureña o sin ella, Arenas celebra que están “al aire libre”. “Son un vestigio histórico de la ciudad que espero que sigan conservados por mucho tiempo”, sentencia.