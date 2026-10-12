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Sevillanas en el Ventorrillo
A Coruña

Las sevillanas toman el Ventorrillo en el último día de sus fiestas

El barrio coruñés despide sus celebraciones con música tradicional, actos religiosos y actuaciones musicales

Belén Cebey
Belén Cebey
12/10/2026 13:50

El Ventorrillo afronta este lunes la última jornada de sus fiestas con una programación que combina tradición y música. La exhibición de sevillanas del grupo Triana formó parte de los actos centrales de una jornada que pondrá el broche final a las celebraciones del barrio coruñés. 

Ofrenda de Paco Lodeiro y Los Satélites a Pucho Boedo

Los Satélites y Paco Lodeiro se mojan por Pucho Boedo

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La mañana arrancó a las 10.00 horas con el pasacalles de Espadana Tradicional. A las 12.30 horas, la parroquia del Pilar acogió la santa misa, seguida de una procesión por las calles del barrio. 

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Las fiestas del Ventorrillo, en imágenes

Las fiestas del VentorrilloVer más imágenes

A partir de las 13.00 horas, el protagonismo recalló en las sevillanas del grupo Triana, que dieron paso a la sesión vermú con Aixa Romay.

La programación continuará esta tarde con la sesión de tardeo de Bykokee prevista para las 15.00 horas y que pondrá punto y final a las actividades de estas fiestas. 

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