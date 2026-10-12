La intermodal se ‘olvida’ de su cuarta vía a menos de tres meses de abrir

Dos personas, en el primer andén definitivo de la estación, al lado del que acoge las vías 3 y 5 Patricia G. Fraga

Todo aquel que en las últimas semanas haya tenido como origen o destino de sus desplazamientos la estación de tren de A Coruña seguro se ha dado cuenta, aunque sea por el largo camino desde el tren hacia la zona de embarque, de la puesta en funcionamiento de nuevas vías. Y es que, a mayores de las plataformas 10 y 12 (provisionales) y 1 y 2 (definitivas), desde finales de este verano también comenzaron a operar el resto de carriles ferroviarios que compondrán la futura terminal intermodal herculina. En total, actualmente se presta servicio en ocho vías, aunque a partir de la próxima interrupción del tráfico en la estación, se reducirá de nuevo a las seis previstas. No obstante, muchos son los viajeros curiosos que se preguntan por qué hay una plataforma número 7 y, sobre todo, dónde está la número 4.

En realidad, aunque sorprenda que la numeración de los carriles vaya del 1 al 7 y que el segundo andén lo compartan las vías 3 y 5, en lugar de la 3 y la 4 –como sucedía en la estación antigua y en la mayoría de las terminales–, la explicación es bastante sencilla.

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Según apuntan maquinistas de Renfe, esto se debe a que muchas veces el número de plataformas necesarias para acoger el material rodante que presta servicio a diario desde las estaciones es inferior al propio espacio habilitado en la playa de andenes. Aunque por ahora la superficie es superior ya que se utiliza parte del edificio provisional. En el caso de la terminal de San Cristóbal –actualmente en la avenida del Ferrocarril–, además, los andenes son tan anchos que una vía ‘se pierde’.

Apartadero

Pero en realidad, la estación intermodal –cuya apertura está prevista para Navidad, antes de la festividad de Reyes– no es que elimine la vía 4, sino que, simplemente, no llegará hasta la zona de embarque principal. De esta forma, el cuarto carril existe, pero su inicio se encuentra a más de 200 metros del inicio de los otros seis. Su función no es para la subida y bajada de viajeros, sino para apartar ahí trenes sin servicio con el objetivo de que no ocupe el espacio útil de convoyes con origen o destino en la propia estación.

Expertos en el ferrocarril gallego como Xosé Carlos Fernández, en realidad, consideran que este aspecto es bastante “frecuente en la gran mayoría de las estaciones importantes”. En el caso de la estación coruñesa, si bien es de ‘término’ (final de un servicio o línea de tren), cuenta con terminales de paso en las que algunas vías son útiles para una dirección y no para los dos sentidos.

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Según la norma para la designación de vías y componentes de la superestructura de red del Adif, la regla de numeración suele distinguir las diferentes plataformas según su uso y su ubicación. En este caso, normalmente las vías 1 y 2 suelen ser las generales y más próximas al edificio, como sucede en el provisional. En el caso de la antigua de San Cristóbal, se enumeran de forma correlativa, empezando por la más cercana al edificio.

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En cualquier caso, tal y como incide otro de los expertos en el tren en Galicia como Carlos Pérez Fontana, buena parte de las vías de la estación están partidas en dos por otra que las atraviesa en diagonal hacia la zona de repostaje (de la 3 en adelante). En este sentido, hacia un lado se les pone la letra ‘a’ (2a, 3a o 5a) y hacia el otro no llevan letra, que es en la parte de los andenes. En el caso del carril ferroviario número 4, se denomina como ‘4a’, pero después de cruzar la vía diagonal no tiene continuidad porque su espacio lo ocupa el andén de las plataformas 3 y 5.