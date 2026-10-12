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A Coruña

La inspiración coruñesa del alcalde de Londres para reformar Oxford Street

La gran arteria comercial de la capital británica imitará un modelo que ha generado quebraderos a los vecinos y el Gobierno local de A Coruña

Guillermo Parga
Guillermo Parga
12/10/2026 20:08
Recreación del aspecto que presentará Oxford Street a partir del próximo día 26
Recreación del aspecto que presentará Oxford Street a partir del próximo día 26
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Oxford Street, la principal arteria comercial de Londres y una de las postales preferidas por los turistas, no volverá a ser la misma. Desde el próximo día 26, algunos de los elementos más reconocibles de esas fotos desaparecerán de un plumazo: ni buses de dos pisos, ni los típicos taxis londinenses. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha decidido sumarse a la tendencia de las peatonalizaciones y eliminar el tráfico rodado entre Great Portland y Orchand Street. Y esa decisión parece haberla tomado después un café en el Delicias de A Coruña.

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Aunque todavía se trata de una fase de prueba, y con posibilidad de marcha atrás, puede decirse que Oxford Street se ha mirado en el espejo de Alcalde Marchesi, hasta el punto que el camino a Selfridges (los históricos grandes almacenes) desde Marble Arch será muy parecido al que va de Cuatro Caminos a El Corte Inglés: suelo de hormigón pulido con pintura especial, predominantemente verde, así como jardineras y bancos por doquier. Habrá también áreas para eventos, semejante a las zonas de juegos de la calle coruñesa.

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La principal diferencia, no obstante, radica en que nada es definitivo. Tanto el pavimento como los asientos, jardineras, bolardos de seguridad y zonas con calzada elevada serán temporales en una llamada “fase de pruebas en vivo para no causar molestias”. El plan se someterá a pruebas, revisiones y modificaciones en función de los comentarios recibidos porque, tal y como reconoce el propio Ayuntamiento de Londres, “existe preocupación por el efecto negativo que el proyecto tendrá en las calles de alrededor en cuanto al tráfico, el ruido y la calidad del aire”.

Paralelismos

Resulta también otro paralelismo el hecho de que desde la capital británica se refieran a fase de pruebas y procesos de cambio, porque en los tres que han transcurrido desde su inauguración Alcalde Marchesi se ha visto sometida a numerosas modificaciones, una exigencia del Ayuntamiento a la empresa constructora por el rápido deterioro. Se han quitado elementos del mobiliario urbano que se consideraban innecesarios, eliminado la resina y pulido el hormigón.

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Si bien los vecinos y comerciantes se muestran encantados con el balance de los últimos cuatro años, la sensación es de estar en “un proceso de obras constantes”, aunque también culpan de esa situación a los incívicos que han acelerado el proceso de desgaste del entorno. Por su parte, la londinense Oxford Street cuenta también las horas para el 2 de noviembre, día del encendido navideño y uno de los puntos más espectaculares de la ornamentación londinense. Al menos hasta ahora.

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