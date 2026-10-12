La Guardia Civil de A Coruña honra su patrona con rojigualda

El Día de la Hispanidad es también el del Pilar, la patrona de la Guardia Civil, y en ninguna parte de A Coruña se celebra esta festividad con tanta solemnidad como en la Comandancia de la Guardia Civil de Lonzas, donde se organizó una parada y desfile militar.

Dos horas antes se había celebrado una misa solemne en la iglesia de la plaza de la Milagrosa a la que acudieron numerosas autoridades: el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y la delegada de la Xunta, Belén do Campo, así como la subdelegada del Gobierno, Obdulia Taboadela, y el delegado, Pedro Blanco, así como el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y la alcaldesa, Inés Rey.

A las 12.15 tuvo lugar la parada en el acuartelamiento, al que también acudieron numerosas autoridades. Tras la presentación de armas Pedro Blanco y del coronel jefe de la Comandancia de A Coruña, Fernando Pedreiro. Normalmente esta tarea recaería sobre el jefe de la Guardia Civil en Galicia, Miguel Ángel González Arias, pero este se ha retirado y todavía su plaza sigue vacante.

En su discurso, el coronel puso en valor el trabajo de los guardias de la Comandancia: "el número de detenidos e investigados superó las 4.800 personas. Pero detrás de esa cifra hay mucho más: está la recogida de la denuncia; la asistencia a las víctimas, la búsqueda de pruebas, la elaboración de los atestados, la custodia de los detenidos..."

El mando también recordó que este año se ha anunciado la creación de una nueva compañía para el traslado e internos y seguridad exterior de la cárcel de Teixeiro.

El tiempo acompañó a la celebración, aunque los cielos plomizos convertían las banderas en la única nota de color del día El momento más emotivo fue la ofrenda floral a los caídos en acto de servicio, que cerró el acto con aplausos y el desfile.