La cifra de matrimonios es la más alta en casi 20 años

Una pareja recién casada, a las puertas de la iglesia de San Benito, en Ramón Cabanillas Quintana

A día de hoy, hablar de amor eterno y de que “hasta que la muerte os separe” parece un gesto anacrónico, un acto ingenuo propio del que ha visto demasiadas comedias románticas. Sin embargo, cada vez son más los residentes en A Coruña que desafían el vértigo que da ese paso, aunque no siempre salga bien. El año pasado, los enlaces celebrados crecieron un 10% con respecto a 2024, lo que no está nada mal, porque es la cifra más alta desde 2007.

Antes de 2010, A Coruña superaba siempre los mil enlaces anuales pero, a partir de ese año, comenzaron a descender. Por supuesto, los enlaces se desplomaron a la mitad durante 2020, el año de la pandemia, pero han crecido ejercicio tras ejercicio hasta llegar a los 1.106 que marca el Instituto General de Estadística (IGE) para 2025 en la ciudad herculina, y que la ponen a la cabeza de Galicia.

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Es difícil ofrecer una explicación de por qué crecen los matrimonios. La más sencilla es que simplemente ha aumentado la población, dado que en los últimos años la inmigración ha permitido superar el crecimiento vegetativo negativo (es decir, que en A Coruña muere más gente de la que nace). Sin embargo, Vigo tiene una mayor población que A Coruña (294.489 frente a 251.543) y el número de las uniones en la ciudad olívica apenas superó las mil (1.004) el año pasado.

129 casamientos entre contrayentes del mismo sexo se celebraron en la provincia el año pasado, lo que es la cifra más alta de la serie histórica

Un lugar emblemático para celebrar un enlace en A Coruña es el palacio municipal. Prácticamente, no pasa ningún sábado sin que una feliz pareja sea ovacionada cuando sale por entre los arcos del histórico edificio. Eso explica por qué, según fuentes municipales, se celebraron 260 matrimonios el año pasado allí, una cifra superior a los últimos años. Y en lo que va de 2026 se han celebrado 217 y están pendientes 32, así que este año se batirá otro hito, por lo menos a nivel municipal.

Por edades

Las estadísticas del IGE señalan (a nivel provincial) la edad a la que los coruñeses deciden casarse. Preferentemente en el tramo entre los 30 y los 34 años. Luego le sigue de cerca los 35 y los 39. Pero la tercera es de 50 años para adelante, lo que prueba que los amores otoñales están en boga. Eso, y que la edad media en A Coruña es medio siglo, aproximadamente. Hay que añadir que ellos se casan un poco más tarde que ellas.

La inmensa mayoría de los matrimonios son heterosexuales, pero también el número de enlaces ha crecido dentro del colectivo LGTBI+. El año pasado fueron 129 en toda la provincia, la cifra más alta desde que se legalizó el matrimonio homosexual, allá por 2005. En esto de decir ‘sí quiero’ no hay mucha diferencia entre ellos y ellas. Se celebraron 61 enlaces entre hombres en 2025 en toda la provincia coruñesa el año pasado, frente a 68 de ellas.

476 uniones religiosas se celebraron en toda la provincia el año pasado, lo que supone tan solo el 13% de los enlaces de 2025, según el IGE

Aunque en estos casos la unión siempre es civil, en general, los matrimonios de este tipo se han vuelto mucho más comunes que los religiosos, ya sean católicos o de cualquier otra religión. De nuevo, las cifras que ofrece el IGE son provinciales, pero sirven para evidenciar cómo han cambiado las cosas en los últimos diez años: en 2015, el 38% de los matrimonios se celebraban en una iglesia. Ahora, solo es el 13%.

Eso sí, las bodas por otra religión que no sea la católica son anecdóticas: solo se celebraron dos el año pasado en toda la provincia. Pero la lección que se puede extraer es que es más fácil reservar la Colegiata de Santa María que el palacio municipal para una boda.