La APC convoca el LXXXVI Premio Alejandro Pérez Lugín sobre la vida y la obra del propio autor

Toni Silva gaña o LXXXIII Premio Pérez Lugín da Asociación da Prensa da Coruña El Ideal Gallego

La Asociación da Prensa da Coruña, con el apoyo del Concello da Coruña, convoca la LXXXVI edición del Premio Alejandro Pérez Lugín de Periodismo, correspondiente al año 2026, con el lema ‘La vida y la obra de Alejandro Pérez Lugín en el centenario de su muerte’. De esta manera, la APC pretende rendir ho-menaje a uno de los periodistas que fueron fundamentales en su historia y que da nombres a uno de los premios periodísticos más antiguos de España.

Entre los textos recibidos, el jurado seleccionará el ganador que recibirá 3.000 euros y una figura conmemorativa, aportados por el Concello da Coruña, que un año más apoya la realización de esta convocatoria.

El jurado estará conformado, como todos los años, por la junta directiva de la Asociación de la Prensa de A Coruña, entidad organizadora, un representante del Ayuntamiento, el ganador de la edición anterior y un representante nombrado por la Casa Museo de la Troya. Los interesados tienen de plazo hasta el día 30 del mes de noviembre para remitir sus escritos.

Presentación de trabajos

Los participantes deben enviar sus escritos en papel por correo certificado y en soporte informático (formato Word o PDF/PDF), a la Asociación de la Prensa de A Coruña, en sobre cerrado y a la siguiente dirección calle Durán Loriga, 10-4. 15003, A Coruña.

Solo se aceptará un escrito por participante y será valorados todos los géneros periodísticos. Los textos deberán ser inéditos, tanto en gallego como en castellano y con una extensión máxima de 5.100 caracteres.

El sobre llevará un seudónimo, un lema y la indicación “Premio Pérez Lugín”. En el interior irá el texto, y debe incluir un segundo sobre que por fuera debe llevar el mismo título del escrito y el seudónimo con el que se presenta y dentro llevará los datos del autor (nombre y apellidos, dirección, teléfono de contacto) y un breve currículo.

Los trabajos también podrán ser remitidos la info@peridistascoruna.es. Dicho envío debe realizarse desde un correo electrónico creado con el seudónimo bajo el que se presenta el autor y con el mismo léemela en el asunto. El participante no debe identificarse de ninguna manera o el trabajo quedará automáticamente eliminado. El envío del mail no exime de remitir el sobre con el trabajo en papel, con los corresponsales sobres cerrados y los datos dentro que sí identifican el autor.

Historial del Pérez Lugín

En 2026 el Premio Pérez Lugín alcanza su edición número 86. En 1936, la viuda del genial escritor de la Casa da Troia creó una fundación con el nombre de su marido, dotándola de un capital, depositado en el Banco Pastor, con cuyos intereses debería concederse el premio, segundo rezaba textualmente “al mejor trabajo literario que se presente sobre un tema de Galicia ensalzando la misma”.

Posteriormente, en el 1941, se creó el premio y el ganador de la primera edición fue Eduardo Pérez Hervada. Desde entonces lo obtuvieron destacados periodistas y escrito-res. A lista incluye a Ezequiel Pérez Montes (1963), Emilio Quesada (1964) o Ángel Padín (1999). En los últimos años, los ganadores fueron Rodri Suárez (2019), Suso Mar-tínez (2020), Javier Quintana (en 2021, aunque también lo ganó en 2009), Xavier Lama (2022), Toni Silva (2023), Ricardo Fernández Colmenero (2024) y Xurxo Fernández (2025).

La primera mujer galardonada con el Pérez Lugín fue Mercedes Modroño (1989), a la que sucedieron Cristina Amenedo (1995), Lola Roel (1996) y María del Rosario Martínez Martínez (2007).