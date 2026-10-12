Hace 25 años | Los municipios coruñeses expresas su solidaridad con el pueblo americano

El presidente de la Diputación, José Luis Torres Colomer durante su visita a Estados Unidos Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001 el presidente de la Diputación Provincial, José Luis Torres Colomer visitó los Estados de Nueva York y Nueva Jersey para transmitir al pueblo americano la solidaridad gallega; hace 50 años, en 1976 tres jóvenes eran detenidos por robar seis motos; hace 75 años, en 1976 encontraron en San Pedro de Visma un hombre muerto por el disparo de una escopeta y hace 100 años, en 1926, seis obreros recibían una de las casas baratas en Monte Alto.

Portada de El Ideal Gallego del 12 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Los municipios coruñeses expresas su solidaridad con el pueblo americano

La emigración une al pueblo gallego con casi cualquier rincón del planeta. El pasado fin de semana, el vínculo entre la comunidad y Norteamérica se hizo un poco más estrecho. El presidente de la Diputación Provincial, José Luis Torres Colomer, visitó los Estados de Nueva York y Nueva Jersey, para transmitir al pueblo americano la solidaridad gallega, la de los municipios de A Coruña.

Por otro lado, la noticia de supresión del vuelo de Spanair, a partir del 28 de octubre, ha caído como un jarro de agua fría entre las principales entidades políticas y económicas de la ciudad. Hosteleros, empresarios y portavoces de las fuerzas políticas coinciden en resaltar que la desaparición de la compañía causará “un grave trastorno” para el aeropuerto.

Portada de El Ideal Gallego del 12 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Tres jóvenes se apoderan de seis motos en la noche del domingo

A las tres de la madrugada del domingo, fueron sorprendidos en el Polígono de Elviña tres individuos montados en dos motocicletas que ofrecieron sospechas al Servicio de Información de la Guardia Civil. Interrogados por dicho servicio resultaron ser dos jóvenes de 16 y 14 años y un hombre de 46 años. Los dos jóvenes carecían de documentación que los identificasen, ni tampoco eran poseedores de la documentación de tales ciclomotores por, según dijeron, habérselas prestado unos amigos cuyo nombre no recordaban. En vista de la poca claridad de sus manifestaciones fueron llevados al Cuartel de la Guardia Civil para proceder a su interrogatorio. Tras llevar a cabo varias investigación los tres fueron enviados al Juzgado de Guardia.

Portada de El Ideal Gallego del 12 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Un hombre muere por el disparo de una escopeta en San Pedro de Visma

Fue encontrado muerto en su domicilio con un disparo de escopeta que le interesaba el cuello, el joven de 46 años, industrial, propietario de un bodegón sito en San Pedro de Visma.

Los familiares de la víctima oyeron a las cuatros y media de la tarde una detonación y al acudir a ver lo que ocurría lo encontraron tendido sobre el lecho. Deja viuda y dos hijos, uno de 20 años y otro de 22. El Juzgado de guardia se personó en el lugar del suceso y autorizó que el cadáver quedar en el domicilio familiar.

Por otro lado, en la Casa del Socorro del Hospital fue asistido el joven de 22 años, pintor, que al estar afilando un lápiz tuvo la desgracia de producirse una herida de cuatro centímetros de extensión.

Portada de El Ideal Gallego del 12 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Regalo de casas baratas en la Vereda de Monte Alto a siete obreros

El domingo fueron visitadas por las autoridades las casas que en la Vereda de Monte Alto, construye el conocido maestro, don Francisco Fontenla Ferreiro para regalar a sus obreros, dando a éstos una prueba de aprecio en memoria del finado padre.

Tuvo lugar la visita a las doce, asistiendo también el Gobernador militar, general señor Feijóo, el Secretario de Gobierno civil señor Cebrián; el señor Rodríguez Pastor entre otras significadas personas, al efecto invitadas también a dicho acto. Comenzó la visita por el primero de los citados edificios y luego se hizo el recorrido a los restantes. Están perfectamente emplazadas en una amplia explanada pudiendo contemplarse desde la misma un panorama delicioso.