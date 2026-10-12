El mago coruñés Joshua Kenneth hará historia al recibir uno de los premios más prestigiosos de la magia 

Joshua Kenneth

La magia gallega vivirá un momento histórico el próximo lunes 19 de octubre. Los ilusionistas Dani Polo, natural de Melide, y Joshua Kenneth, de A Coruña, recibirán sendos Mandrake d’Or, uno de los reconocimientos más prestigiosos del ilusionismo internacional, durante una ceremonia que tendrá lugar en el emblemático Casino de Paris, en Francia.

El doble reconocimiento supone un hito para la magia gallega. En los 36 años de historia de estos galardones, ningún ilusionista gallego había conseguido hacerse con uno de ellos. Ahora, por primera vez, Galicia contará con dos representantes entre los artistas distinguidos con este prestigioso premio.

Creados en 1990, los Mandrake d’Or se han consolidado como uno de los premios de referencia del ilusionismo mundial. A lo largo de su trayectoria han reconocido el talento de grandes figuras de la magia, como David Copperfield, Juan Tamariz, Penn & Teller y Luis de Matos.

La incorporación de Dani Polo y Joshua Kenneth a esta lista supone un importante respaldo a sus respectivas carreras y al talento de una nueva generación de ilusionistas gallegos que ha logrado hacerse un hueco en los escenarios internacionales.

El coruñés Joshua Kenneth ha construido una carrera con una destacada presencia internacional. Sus actuaciones lo han llevado a países como Estados Unidos, China y Bulgaria, consolidando su experiencia sobre escenarios de diferentes partes del mundo.

Entre los hitos de su trayectoria figura su participación en el programa estadounidense Penn & Teller: Fool Us, grabado en Las Vegas, así como su invitación a actuar en el prestigioso Magic Castle de Hollywood, uno de los espacios más reconocidos del mundo de la magia.

El Mandrake d’Or reconoce ahora su recorrido artístico y su proyección dentro del ilusionismo internacional.