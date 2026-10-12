Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El mago coruñés Joshua Kenneth hará historia al recibir uno de los premios más prestigiosos de la magia 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/10/2026 12:57
Joshua Kenneth
Joshua Kenneth
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La magia gallega vivirá un momento histórico el próximo lunes 19 de octubre. Los ilusionistas Dani Polo, natural de Melide, y Joshua Kenneth, de A Coruña, recibirán sendos Mandrake d’Or, uno de los reconocimientos más prestigiosos del ilusionismo internacional, durante una ceremonia que tendrá lugar en el emblemático Casino de Paris, en Francia.

El doble reconocimiento supone un hito para la magia gallega. En los 36 años de historia de estos galardones, ningún ilusionista gallego había conseguido hacerse con uno de ellos. Ahora, por primera vez, Galicia contará con dos representantes entre los artistas distinguidos con este prestigioso premio.

Creados en 1990, los Mandrake d’Or se han consolidado como uno de los premios de referencia del ilusionismo mundial. A lo largo de su trayectoria han reconocido el talento de grandes figuras de la magia, como David Copperfield, Juan Tamariz, Penn & Teller y Luis de Matos.

La incorporación de Dani Polo y Joshua Kenneth a esta lista supone un importante respaldo a sus respectivas carreras y al talento de una nueva generación de ilusionistas gallegos que ha logrado hacerse un hueco en los escenarios internacionales.

El coruñés Joshua Kenneth ha construido una carrera con una destacada presencia internacional. Sus actuaciones lo han llevado a países como Estados Unidos, China y Bulgaria, consolidando su experiencia sobre escenarios de diferentes partes del mundo.

Entre los hitos de su trayectoria figura su participación en el programa estadounidense Penn & Teller: Fool Us, grabado en Las Vegas, así como su invitación a actuar en el prestigioso Magic Castle de Hollywood, uno de los espacios más reconocidos del mundo de la magia.

El Mandrake d’Or reconoce ahora su recorrido artístico y su proyección dentro del ilusionismo internacional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Joshua Kenneth

El mago coruñés Joshua Kenneth hará historia al recibir uno de los premios más prestigiosos de la magia
Redacción
La escuela infantil As Galeras, en Bastiagueiro

Oleiros critica que la Xunta no ha incorporado a todo su personal en las escuelas infantiles
Redacción
Un mercante, durante su estancia en el puerto de A Coruña

Semana de intensa actividad en el puerto de A Coruña con la llegada de quince buques
Iván Aguiar
Accidente República Argentina en Oleiros

Tres postes, cuatro árboles y el muro de una casa derribados en un accidente en Oleiros
Redacción