El grupo de mujeres que le echó gracia y salero a la pandemia vuelve a conquistar O Ventorrillo

Sevillanas bailando este domingo en O Ventorrillo Carlota Blanco

Por aclamación popular, la actuación del grupo Triana se ha convertido en uno de los eventos más esperados de las fiestas de O Ventorrillo. Cámaras de televisión, reporteros gráficos y curiosos de toda la ciudad esperaban ayer a un grupo de 30 alumnas de una actividad vecinal cuya dimensión escapa de las aulas para hacerlas embajadoras de todo un barrio.

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Pero, ¿cuál es el origen de este gusto por el folclore andaluz? Todos los caminos conducen a Caridad Teruel, una malagueña que en 2020 daba clases particulares de baile en Labañou y que contactó con la asociación vecinal de O Ventorrillo en busca de un local más acorde con las particularidades de entonces. Así, en plena pandemia, muchas mujeres de la zona encontraron un motivo para la alegrá, socializar y mirar a los problemas a la cara con gracia y salero. Comenzaron de cero y ahora dan el pego como si hubieran nacido a los pies de la Macarena. O en Triana, para ser más justos.

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El grupo participa todos los años en la Feria de Abril de O Ventorrillo, además de en exhibiciones fuera de la ciudad. Y siempre con una ovación por respuesta. Los propios directivos de la asociación de vecinos alucinan con la respuesta y capacidad de enganche de sus bailarinas. Que conste que también hay un bailarín en plantilla, que en el día de ayer no pudo estar presente. Da igual, fueron decenas los presentes que se arrancaron, con mayor o menor destreza, a pegarse unos bailes. Porque esa falta de complejos fue precisamente la chispa que prendió la mecha de los actuales Triana.