El 64% de los ‘mini pisos’ disponibles para alquilar en A Coruña cuestan 900 euros o más al mes

Un cartel en la manifestación por la crisis de la vivienda en A Coruña German Barreiros

La crisis de la vivienda se manifiesta de maneras diversas en A Coruña. El precio, la escasa oferta, la pérdida de alquiler habitual en detrimento del de temporada, la imposibilidad de independizarse, pero también las ‘malas’ condiciones a la hora de acceder a un techo son algunos de los múltiples síntomas. En relación a este último factor mencionado, los ‘mini pisos’ ganan peso.

Viviendas de dimensiones reducidas, la intimidad se reduce, por lo general, a cuatro paredes y un cuarto de baño. A Coruña tiene 59 pisos disponibles para alquilar con un tamaño igual o inferior a 60 metros cuadrados. El 20,3% de estos, no llega ni a los 40 metros cuadrados y todos, menos uno, se ofertan como alquiler de temporada, una modalidad que permite a los propietarios escapar de los límites que estipula la zona residencial de mercado tensionado.

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Tanto es así que los precios de estos pisos no solo superan, en muchos casos, el del alquiler de una vivienda de grandes dimensiones, sino que alcanzan rentas mensuales imposibles de asumir para la gran mayoría. Sin ir más lejos, en el portal inmobiliario Idealista se pueden consultar anuncios como el de un bajo interior sin ascensor en la avenida de A Pasaxe, de 40 metros cuadrados, por nada más y nada menos que 1.400 euros al mes.

Ya en el centro de la ciudad, 1.300 euros mensuales cuesta arrendar un segundo sin ascensor en la calle Tinajas, Ciudad Vieja, de 30 metros cuadrados. Más pequeño es, con 20 metros cuadrados, un estudio en la calle Álvaro Cebreiro, también en la Ciudad Vieja, por el que se pide una renta mensual de 1.100 euros.

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De los 59 pisos con un tamaño igual o inferior a sesenta metros cuadrados, el 64,4% de las viviendas tienen un precio mínimo de 900 euros. La mayoría se encuentran en la Ciudad Vieja-Centro y en Monte Alto-Zalaeta-Atocha. También en el Ensanche-Juan Flórez hay gran representación de estos ‘mini pisos’. Además, de los casi sesenta inmuebles de estas características, solamente el 28,8% pertenecen al alquiler residencial de larga estancia, es decir, el habitual. Así, más del setenta por ciento son arrendamientos temporales.

Arrendamiento de temporada

A Coruña cuenta en la actualidad con 301 pisos en alquiler en el portal inmobiliario Idealista. Solo el 44% pertenecen a viviendas de arrendamiento habitual y de larga estancia, por lo que sigue predominando (aunque en menor medida que en verano, cuando representaba el 65% en la ciudad) el alquiler de temporada.

También es especialmente reseñable la distribución de los pisos de larga estancia en los barrios de A Coruña. Así, Elviña-A Zapateira y Mesoiro-Novo Mesoiro disponen tan solo de una vivienda de esta modalidad. La cifra sube a dos en Los Rosales y tres en Riazor-Visma y Sagrada Familia. El Agra do Orzán-O Ventorrillo tienen cinco pisos de alquiler para familias y seis en Eirís y Os Castros-O Castrillón.

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Os Mallos cuenta con ocho inmuebles bajo este régimen de arrendamiento habitual y Cuatro Caminos, doce. Someso-Matogrande dispone de trece; la Ciudad Vieja, veinte; Monte Alto, 23; y el Ensanche-Juan Flórez, 31, la zona con mayor oferta en la actualidad.

Por el contrario, los barrios con más pisos de alquiler de temporada son Monte Alto (36); la Ciudad Vieja (21); el Ensanche- Juan Flórez (19); Os Mallos (17); el Agra do Orzán-O Ventorrillo (13); y Os Castros y Someso, con doce cada uno.