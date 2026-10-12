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A Coruña

Del top mundial a A Coruña: cuatro de los cien mejores Dj del año actuaron este 2026 en la ciudad

Más de una veintena de artistas incluidos en la lista de la revista británica Dj Mag han pasado por A Coruña en los últimos años

Óscar Ulla
Óscar Ulla
12/10/2026 19:39
El Dj y productor Eric Prydz
El Dj y productor Eric Prydz actuó en abril en A Coruña y ocupa el puesto 62 del top de la revista Dj Mag 
Eric Prydz / Instagram
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A Coruña lleva muchos años atrayendo grandes nombres de la música a sus recintos y la electrónica va por el mismo camino. Recientemente, la revista británica ‘Dj Mag’ publicó su anual y ya tradicional ‘Top 100’ de mejores Dj del año y una parte importante de ellos han pasado por A Coruña.

Cuatro, en concreto, lo han hecho este mismo 2026. En el número 79 de la lista se ha colado el Padre Guilherme, el viral cura Dj que el pasado mes de junio visitó la sala Pelícano, donde llegó a mezclar algún tema de inspiración gallega, como su propio ‘remix’ de la versión de Kike Varela de la ‘Muiñeira de Chantada’.

Actuación del padre Guilherme en Madrid en 2024

El cura Dj que pondrá a bailar a la sala Pelícano

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En abril y mayo, con motivo de las celebraciones del décimo aniversario de la mentada sala, pasaron por la misma la disyóquei belga Amelie Lens (en el número 47 de la lista de la revista británica), que ya ha actuado en varias ocasiones en la ciudad coruñesa, y también la leyenda sueca Eric Prydz, autor de temas como ‘Call on me’, ‘Opus’, ‘Pjanoo’ o ‘Proper education’, que este año se sitúa en el 62 del top de ‘Dj Mag’.

El Dj y productor Eric Prydz

El aniversario de la sala Pelícano toma forma con una leyenda de la música electrónica

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El último en venir por A Coruña lo hizo este pasado fin de semana. Por el muelle de Batería se pasó Mau P (que escaló hasta el número 55 de la lista) para actuar en un cartel junto a otros grandes nombres como Franky Rizardo.

Los cuatro visitaron A Coruña este 2026, pero en años anteriores se pasaron también otros integrantes de la lista de la revista británica especializada en música electrónica.

Algunos ejemplos son Claptone (43), Hugel (48), Carl Cox (23), Sara Landry (64), Joseph Capriati (68), Marlon Hoffstadt (97), W&W (20), Charlotte de Witte (6), Michael Bibi (37), Nico Moreno (82), Cloonee (84), Gordo (50), Reinier Zonneveld (21), Oliver Heldens (39) o The Martinez Brothers (28), entre otros.

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