Las casamenteras vuelven a estar de moda en A Coruña: “Los jóvenes están hartos de las apps”

El equipo de Lazos, con su directora, Alicia López Losantos, en el centro

Quienes piensen que las agencias matrimoniales son cosa del pasado están equivocados. En plena era de las apps de citas, las casamenteras no sólo sobreviven, sino que experimentan su mejor momento impulsado, paradójicamente, por las redes sociales. La agencia Lazos, nacida en A Coruña en 1980, es testigo de este cambio de tendencia, especialmente entre jóvenes que huyen de la vía virtual. “Las redes nos quitaron muchos clientes, pero ahora es la ola que vuelve: un 90% de los clientes llegan por ahí”, explica su directora Alicia López Losantos.

Cuando Lazos nació en 1980 la realidad era muy distinta y “las formas de conocer a una pareja” no tenían nada que ver con las actuales. “Pero lo que no han cambiado son las necesidades: la gente quiere enamorarse”, afirma la CEO de esta agencia, muy “pionera” en su momento al estar dirigida por un equipo de psicólogos. Desde su nacimiento en la ciudad, se expandió por toda España hasta convertirse “en la agencia más grande” a nivel nacional, con 24 delegaciones por todo el país.

Aunque la evolución a lo largo de los años ha estado marcada por internet y las redes sociales, las casamenteras han vuelto a ganar clientes gracias al “desencanto” de muchos jóvenes que buscaban el amor a golpe de algoritmo: “Vienen muy desilusionados porque han conocido a decenas de personas en redes sin que nada funcione”. Aunque López reconoce que la popularización de ligar por internet les ha ayudado a normalizar buscar ayuda para encontrar pareja: “Antes lo llevaban en secreto pero ahora lo cuentan y nos recomiendan muchísimo”.

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Lo cierto es que las consejeras matrimoniales nunca desaparecieron. Muchas cambiaron de nombre, buscando fórmulas más modernas. Lazos lo rechazó: “Sabemos que el término agencia matrimonial suena antiguo, pero nos parece una tontería poner matchmaking”.

El suyo, explican, es un método profesionalizado, donde un psicólogo hace una primera intervención para realizar un perfil y orientar al usuario. Después, mediante una aplicación privada pueden conocer gente “sin dar teléfonos ni ningún dato personal”, siempre con un asesor “a tiro de WhatsApp”.

Para todas las edades

El perfil de personas que recurren a Lazos es muy variado, con todos los perfiles de edad, predominando actualmente los jóvenes, donde en menores de 30 años son más hombres los que buscan el amor por esta vía.

Pero también crece los mayores que no cierran la puerta a enamorarse. “Hay gente gallega que en su momento emigró a Inglaterra, a Suiza, a Alemania... y que ahora, a punto de jubilarse con 65 años, quieren volver a su tierra, a A Coruña, y quieren hacerlo con una pareja”.

Alicia López también percibe una diferencia por géneros: las mujeres suelen buscar formar una familia y le dan más importancia a que la persona tenga “cierto nivel cultural”, mientras los hombres se centran en que les encaje su estilo de vida y les agrade a nivel físico.

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El matrimonio no es un requisito: “Lo que buscan es una pareja. Luego hay personas que no se unen, otros que sí se casan... Sobre todo, la gente joven quiere formar una familia”.

El porcentaje de éxito de Lazos es del 80% entre seis meses y un año. Y viene con garantía: “El contrato dura seis meses. Si esa relación se rompe en ese tiempo, puedes volver a conocer a personas sin abonar nada”, explica la directora de esta agencia, cuyas tarifan van entre los 1.500 y los 2.000 euros.

La clave para encontrar el amor, según López, es “tener generosidad e ilusión”: “Un fracaso es una nueva oportunidad”.