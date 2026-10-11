Una fiesta pagana en el templo de la música clásica de A Coruña

“Todo esto es parte de lo mismo, la música es una”. Así presentó su espectáculo 'DJ Symphonic Latino' la Royal Film Concert Orchestra, dos concepto o términos sobre el papel difíciles de casar, con públicos objetivos también notablemente distintos. Sin embargo, la labor realizada en el Palacio de la Ópera por unir sinfónico y bailongo llevó a los asistentes, que casi llenaron el recinto, a la conclusión que planteaba de partida el espectáculo.

De 'Dime' de Beth a 'La Gozadera' de Marc Anthony, pasando por 'Ave María' o 'Mi gran noche', en muchos momentos el espectáculo se convirtió en una carrera entre los presentes por adivinar a qué canción correspondían las primeras notas de cada tema. Además, el show estaba concebido para el entretenimiento, hasta el punto que en ocasiones fue el propio director el que invitó al público a cantar. Porque, por mucho que fuera un concierto para pasarlo bien, a alguno le imponía el entorno y el hecho de ver músicos clásicos sobre el escenario.

Además, para reforzar aún más ese puente entre lo clásico y lo popular, la orquesta estuvo acompañada por un DJ que, además, en ocasiones hizo las veces de animador. Al igual que sucedió con los cánticos y los coros, más de uno aguantó las ganas de levantarse a bailar y dar palmas, hasta que al final las ataduras cayeron por su propio peso. Ya lo decía uno de los temas: "Ponte en pie, alza el puño y ven".