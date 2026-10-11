Roberto Rodríguez denuncia en el Parlamento que Inés Rey mantiene 40 viviendas vacías por falta de mantenimiento

Roberto Rodríguez en el Parlamento Xunta de Galicia

El concejal del PP en A Coruña y parlamentario autonómico Roberto Rodríguez denuncia en el Parlamento de Galicia que el gobierno municipal de Inés Rey mantiene 40 viviendas de titularidad municipal vacías y pendientes de rehabilitación en un momento en el que el acceso a la vivienda se convirtió en uno de los principales problemas para los coruñeses. Una situación especialmente preocupante después de conocerse esta semana que 24 familias están al borde del desahucio, mientras el Ayuntamiento mantiene estos pisos cerrados.

Se trata de viviendas que podrían incorporarse al parque de alquiler público una vez rehabilitados. La situación volvió al debate público tras la oferta de la Xunta de Galicia de asumir las obras, después de que la conselleira de Vivienda reclamara al Ayuntamiento la cesión de los inmuebles para destinarlos a personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda.

"Non ten sentido manter vivendas públicas pechadas mentres hai familias e mozos que teñen enormes dificultades para atopar un fogar. O que fai falta é xestión,", señala Rodríguez.

recursos e solucións para que esas vivendas poidan cumprir a súa función socia

Fondos para rehabilitar viviendas que no se convocaron

El parlamentario popular recuerda que el gobierno de Inés Rey presupuestó cerca de 8 millones de euros para ayudas a la rehabilitación de viviendas y a la instalación de ascensores, pero no convocó estas subvenciones en los ejercicios de 2024, 2025 y 2026.

Para el PP, parte de esos recursos podrían haberse destinado a reparar las 40 viviendas municipales y facilitar su incorporación al mercado del alquiler público. ""A conservación e o mantemento das vivendas municipais son responsabilidade do Concello. Non se pode agardar a que os pisos se deterioren para buscar solucións nin trasladar ás demais administracións unha responsabilidade que tamén é propia", afirma Rodríguez.

Los populares consideran que rehabilitar estos inmuebles es necesario, pero insisten en que esta actuación debe ir acompañada de medidas que permitan incrementar la oferta de vivienda pública y facilitar el acceso a un hogar.

La Xunta ofrece soluciones y más vivienda pública

Rodríguez destaca la disposición manifestada por la Xunta para asumir las obras de rehabilitación de las 40 viviendas municipales y destinarlas al alquiler público, de manera que puedan ser utilizadas por personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda.

Esta propuesta se suma al impulso del Gobierno gallego a la construcción de vivienda pública en la ciudad. En A Coruña están en marcha más de 1.000 viviendas públicas, mientras que el desarrollo del ámbito de Monte Mero permitirá impulsar otras 4.400, de las que 3.500 serán protegidas.

El parlamentario reclama también al Ayuntamiento que facilite nuevos terrenos para que la Xunta pueda seguir construyendo vivienda pública en la ciudad.

"A Coruña necesita que todas as administracións poñan os recursos enriba da mesa e traballen para aumentar a oferta. Non abonda con anunciar medidas: hai que rehabilitar as vivendas que están pechadas, facilitar solo e construír novos fogares para que os coruñeses poidan vivir na súa cidade", concluye.