Ramón Barros | “La Ciudad Vieja se está deteriorando pero es realmente la esencia de la ciudad de La Coruña”

Ramón Barros, en la plaza de Azcárraga Carlota Blanco

Ramón García-Barros Alfonso (A Coruña, 1963) es un coruñés nacido “en el Modelo” y criado en la Ciudad Vieja. Amante del deporte, en el colegio se dedicaba al balonmano, aunque su pasión siempre ha sido el fútbol, tanto para jugar como para ver. “Soy un forofo –afirma–, tengo el carné 873 del Dépor. Me lo hice porque iba con mi padre, que era funcionario del Ayuntamiento, pero tenía que ir al palco y estar muy formalito”. Trabajó buena parte de su carrera en el Coliseum, donde fue director hasta 2005. Tras una etapa en lo que entonces era Caixa Galicia, donde fundaron Cávea, se quedó con el nombre y se hizo promotor de conciertos por su cuenta. “Tengo la gran suerte de dedicarme a algo que contribuye a hacer feliz a la gente”, presume.

¿Qué es lo primero que recuerda de su ciudad?

Las galerías de la Marina. Cuando vivía en la Ciudad Vieja, abría las ventanas de mi habitación y veía desde el Finisterre hasta la Dársena; era una imagen que tenía siempre en mente.

¿Dónde vivía?

En Santo Domingo. Curiosamente, en el jardín de nuestra casa hace unos años descubrieron una parte de la muralla. Nosotros teníamos un perro y en el jardín a veces aparecían cosas un poco sorprendentes.

Pero ya no vive aquí...

No, desde el 94 o 95 me fui a Santa Cristina. Y estoy muy contento allí. Aquí viví toda mi infancia y estudié en los Dominicos.

¿Y qué tal estudiante era?

Fui mal estudiante. Pero luego, con los años, ya me puse a estudiar. Hice BUP, COU y la selectividad en el Masculino por nocturno, por diferentes avatares, y, al final, mi licencié en Derecho.

¿Y qué quería ser de mayor?

No tenía una vocación muy clara. Creo que quería ser militar... Después, al terminar el servicio militar, me preparé para acceder a INEF, que en Galicia todavía no existía. Entrenábamos en el Palacio de los Deportes y David Mateo era nuestro profesor. Pero como no me iba a dar la media para Madrid, me tenía que ir a Lleida y me dio mucha pereza, así que me metí en Derecho. Estudié en la UNED, que parece que no pero es duro, y los últimos cursos los hice trabajando.

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¿Y pensó en ejercer?

Nunca me lo planteé. Creía que me iba a dar una cultura general, que me podía servir en un futuro por las posibilidades que tiene, pero nunca con la intención de ejercer la abogacía.

¿Y cómo aterriza en el mundo de los conciertos?

Fue una carambola. Yo había tenido un pub que se llamaba La Silla Eléctrica, en Federico Tapia. Era un lugar de primera copa y durante unos años estuvo de moda: era Agarimo, nosotros y El Toro. Pero me gustaba más salir de copas que el hecho de trabajar en esto. Ahí estuve dos o tres años. Y en el año 90 era la regata Cutty Sark. En aquel momento estaba Celso Madriñán en las fiestas y me llamó. Trabajé todo el verano en esa regata y, cuando se terminó, Eduardo Blanco, que era el concejal, me contó el proyecto que estaba en marcha para el Coliseum y ya me habló de los primeros conciertos internacionales. Tuve la inmensa suerte de debutar nada menos que con Prince en Santa María del Mar.

Tenía un pub que se llamaba La Silla Eléctrica, en Federico Tapia, de primera copa y que durante unos años estuvo de moda. Era Agarimo, nosotros y El Toro Ramón Barros

Menudo debut...

Aún era un chaval, pero formaba parte del equipo de producción. En el colegio que después fue el colegio de mis dos hijos. Y, luego, los dos conciertos de Tina Turner en el Palacio de los Deportes, espectaculares. Y tuve la inmensa suerte de formar parte del equipo que inauguramos el Coliseum.

¿Cómo fue ese momento?

Un par de meses antes de inaugurarse, yo ya estaba allí. No teníamos ni cristales, ni camerinos, ni oficinas. Yo siempre le decía a mis amigos que tuve el primer teléfono móvil de la ciudad porque tenía un fijo que por las noches, como no había ni cristales ni puertas, lo metía en el maletero del coche y me lo llevaba hasta el día siguiente. Así es como empezamos en el año 91. Estuve 15 años, primero dentro de un equipo y, posteriormente, como director hasta el año 2005.

Nada que ver, imagino, con el sector ahora mismo...

Era una etapa absolutamente diferente. Antes, los artistas vivían de los discos y se hacían conciertos para promocionar los discos. Ahora el negocio está en el directo y se montan giras para justificar la salida de un nuevo disco. En aquel momento, conseguir que un gran artista internacional que venía a España dos días viniera a La Coruña era muy complicado. Ahora vienen 16 o 17 conciertos. Y entre medias, había toros, baloncesto...

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¿Ya entonces había baloncesto?

Allí hubo la Liga Europea de Baloncesto, poca gente se acuerda de eso. El Slobodna Dalmacija de Croacia jugaba aquí como local durante la guerra en Yugoslavia. La verdad es que fueron 15 años apasionantes.

Cuénteme un momento que fuera especial...

Las anécdotas importantes no se pueden contar, pero hemos vivido situaciones que la gente ni se imagina. El día que se inauguraba el Coliseo, con un concierto de Montserrat Caballé y Carreras, se enganchó una grúa en el escenario y no podíamos ni sacar la grúa, ni poner las sillas, ni montar toda una producción como era esa. Y no teníamos camerinos, menos mal que Louzao nos prestó una caravana. O, en una corrida, que no estaban las mulillas. El camión que las traía había tenido un accidente en Zaragoza y no llegaron. Y, cuando estábamos con este problema, salió un paisano desde arriba que nos dijo que nos ayudaba y se fue a buscar un caballo percherón que tenía en la Zapateira. Bajó por Alfonso Molina escoltado por dos motoristas como si fuera John Wayne. Y ese caballo sacó los seis toros de la plaza.

De los artistas, ¿cuál le impresionó más para bien o para mal?

Para mal no lo voy a poder contar. Para bien, muchos. Carlos do Carmo, el gran fadista, venía al Palacio de la Ópera y no iban bien las ventas, así que ofreció rebajar el caché. Me quedé sorprendidísimo. O Bebo Valdés, que me contó su vida: un hombre de color, en Suecia y casado con una sueca... Luz Casal, que es un encanto; Raphael, Sara Baras... Los artistas, en general, son normales, el problema es que están rodeados de un círculo de meritorios que son los que complican las cosas.

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¿Cómo ve de cambiada la Ciudad Vieja desde que vivía aquí?

Muchísimo. Yo creo que se está deteriorando, desgraciadamente, aunque no es de ahora. Me encantaría que esto fuera como Pontevedra, que está muy cuidado y muy bonito. Creo que la Ciudad Vieja es realmente la esencia de la ciudad de La Coruña. A veces me da pena verla así. Siempre tuvo carencias, no había supermercado o tenías que ir fuera al banco pero creo que estaba más cuidada que ahora.

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué momento de la historia de la ciudad le gustaría ir?

A los años 70 u 80, cuando te juntabas con tus amigos, intentabas ligar con las chicas que venían del colegio... Entonces era como muy entrañable la ciudad.