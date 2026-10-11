A Coruña
Peruleiro mantiene viva su tradición con la cuarta reunión vecinal
La celebración tuvo lugar en el restaurante A Peneira y se prolongó hasta las 2:30 de la madrugada
Los vecinos de Peruleiro celebraron el pasado sábado, día 10, su cuarta reunión anual en el restaurante A Peneira. Aunque este año la asistencia fue menor debido a que muchos aprovecharon el puente para irse de vacaciones, los presentes disfrutaron de una agradable velada llena de conversación, risas y buenos momentos.
La reunión volvió a ser una oportunidad para compartir experiencias, reencontrarse y fortalecer los lazos entre vecinos, manteniendo viva una iniciativa que, edición tras edición, se va convirtiendo en una bonita tradición.
La noche se alargó hasta las 2:30 de la madrugada, señal del buen ambiente y de las ganas de disfrutar de la compañía.