Peruleiro mantiene viva su tradición con la cuarta reunión vecinal

Reunión vecinos de Peruleiro EC

Los vecinos de Peruleiro celebraron el pasado sábado, día 10, su cuarta reunión anual en el restaurante A Peneira. Aunque este año la asistencia fue menor debido a que muchos aprovecharon el puente para irse de vacaciones, los presentes disfrutaron de una agradable velada llena de conversación, risas y buenos momentos.

La reunión volvió a ser una oportunidad para compartir experiencias, reencontrarse y fortalecer los lazos entre vecinos, manteniendo viva una iniciativa que, edición tras edición, se va convirtiendo en una bonita tradición.

La noche se alargó hasta las 2:30 de la madrugada, señal del buen ambiente y de las ganas de disfrutar de la compañía.