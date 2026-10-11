El barc0 de Alfonso Molina Carlota blanco

Los Bomberos de A Coruña acudieron poco antes de las seis y media de la madrugada al barco que adorna Alfonso Molina en respuesta de una llamada que les advertía de que estaba en llamas. Resultó que alguien se había saltado la valla metálica que rodea al antiguo pesquero para encender una fogata en la cubierta de popa, esto es, en su parte posterior

Sin embargo, el fuego no causó graves daños, gracias a la pronta actuación de los servicios de emergencia. Se ignora quien pudo encender el fuego, puesto que cuando llegó la Policía Local ya no había nadie en los alrededores. Por supuesto, en la zona existen numerosas cámaras de tráfico que pueden haber captado a los responsables, y se visionarán las imágenes para comprobarlo.

Hay que decir que la Policía Local expulsó en junio de este mismo año a una pareja de indigentes que pretendían instalarse en la cabina. También puede haberse tratado una simple gamberrada.

Visible deterioro

Este incidente pone de manifiesto el estado de avanzado deterioro del pequeño pesquero, que durante muchos años ha estado expuesto a los elementos. Tanto, que invita a plantearse si no ha llegado el momento de sustituirlo.

Hace años que Alfonso Molina lo adorna un barco, aunque este ha sido sustituido en varias ocasiones a medida que el mal tiempo y las incidencias lo han deteriorado. El actual se llama 'Atalaya' y se instaló hace diez años.