Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los arquitectos le hacen la ola a los ingenieros que diseñaron la nave de la Lonja del Gran Sol

La Semana da Arquitectura ofreció durante la mañana de ayer una visita guiada al edificio del puerto

Abel Peña
Abel Peña
11/10/2026 02:11
Visitantes en la Lonja del Gran Sol, ayer
Visitantes en la Lonja del Gran Sol, ayer
Patricia G. Fraga
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Durante años, el antiguo edificio de la Lonja del Gran Sol ha permanecido silencioso, reducido a la condición de simple almacén, pero ayer se llenó de visitantes, traídos hasta allí por los coordinadores de la Semana da Arquitectura, Antonio del Río y Raquel Álvarez, para que admiraran uno de los pocos ejemplos de arquitectura brutalista de la ciudad diseñada por ingenieros. Porque este edificio de los años 60 realizado en hormigón armado lleva la firma de Eduardo García de Dios y Félix Calderón Castelo, ingenieros ambos.

Del Río asegura que no existe ninguna rivalidad profesional cuando afirma: “Lo interesante de este edificio es que plantea con una función racional, acoger la lonja y las oficinas de los armadores vinculados a ella”. Pero, al haber sido proyectado por ingenieros y no por arquitectos, “no se puede esperar más que algo funcional”, añade Del Río, que recuerda otros edificios coruñeses realizados por ingenieros, como la estación de autobuses, donde el espíritu práctico se impone.

Collage fotos brutalismo

Los edificios más 'brutos' de A Coruña

Más información

Significado e interés

Pero los arquitectos reconocen que la vieja Lonja va más un poco más allá de un espacio diseñado para acoger una industria y un paso concreto del proceso de la pesca. “La funcionalidad se resuelve con un significado portuario que lo hace de gran interés –comenta el coordinador–. Esa cubierta que emula un poco las olas del mar, la gran vidriera que refleja el océano, los barcos, la propia ciudad”.

De esta manera, el edificio se convierte en un homenaje de la ciudad al mar y a la pesca, una actividad actualmente en decadencia pero que sigue manteniendo su importancia. “Es curioso, porque normalmente un edificio lo explicamos en relación a la topografía –revela Del Río– pero en el caso del puerto, como es un plano horizontal, son los propios edificios los que acaban construyendo el lugar donde se encuentran”.

Presentación de la Semana da Arquitectura 2026

La Semana da Arquitectura 2026 pondrá en valor el brutalismo coruñés

Más información

Este sencillo edificio es un buen ejemplo de la arquitectura brutalista, en el que prima la sencillez, la funcionalidad, y en la que el hormigón armado se deja sin cubrir. Para el ojo inexperto, esto puede restarle belleza, convertirla en algo frío, sin alma. “Es una arquitectura dura –admite el guía– que se impone al paisaje, pero lo que nos gusta es la buena arquitectura, independientemente de la época y del momento”.

Desde luego, a los visitantes les gustó. Hicieron muchas fotos y muchas preguntas, sobre todo referentes a su estado de conservación después de que se dividiera y se destinara a almacén. “Ha perdido su espacialidad inicial, pero esperemos que cuando se ponga en marcha la urbanización de los muelles, se le otorgará un nuevo uso”, comentó Del Río, que piensa ya en la próxima edición de la Semana de la Arquitectura. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Rehabilitacion edificios_13401522

El alza continua de los costes de construcción empuja las rehabilitaciones al mercado de lujo
Abel Peña
Visitantes en la Lonja del Gran Sol, ayer

Los arquitectos le hacen la ola a los ingenieros que diseñaron la nave de la Lonja del Gran Sol
Abel Peña
Jardineras destrozadas de la calle Santander

Las vallas de madera de Os Mallos sufren sus primeros destrozos después de medio año instaladas
Lara Fernández
patricia edificios san andres

El sector turístico apuesta por San Andrés: empieza la reforma de un apartahotel
Abel Peña