Los arquitectos le hacen la ola a los ingenieros que diseñaron la nave de la Lonja del Gran Sol

Visitantes en la Lonja del Gran Sol, ayer Patricia G. Fraga

Durante años, el antiguo edificio de la Lonja del Gran Sol ha permanecido silencioso, reducido a la condición de simple almacén, pero ayer se llenó de visitantes, traídos hasta allí por los coordinadores de la Semana da Arquitectura, Antonio del Río y Raquel Álvarez, para que admiraran uno de los pocos ejemplos de arquitectura brutalista de la ciudad diseñada por ingenieros. Porque este edificio de los años 60 realizado en hormigón armado lleva la firma de Eduardo García de Dios y Félix Calderón Castelo, ingenieros ambos.

Del Río asegura que no existe ninguna rivalidad profesional cuando afirma: “Lo interesante de este edificio es que plantea con una función racional, acoger la lonja y las oficinas de los armadores vinculados a ella”. Pero, al haber sido proyectado por ingenieros y no por arquitectos, “no se puede esperar más que algo funcional”, añade Del Río, que recuerda otros edificios coruñeses realizados por ingenieros, como la estación de autobuses, donde el espíritu práctico se impone.

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Significado e interés

Pero los arquitectos reconocen que la vieja Lonja va más un poco más allá de un espacio diseñado para acoger una industria y un paso concreto del proceso de la pesca. “La funcionalidad se resuelve con un significado portuario que lo hace de gran interés –comenta el coordinador–. Esa cubierta que emula un poco las olas del mar, la gran vidriera que refleja el océano, los barcos, la propia ciudad”.

De esta manera, el edificio se convierte en un homenaje de la ciudad al mar y a la pesca, una actividad actualmente en decadencia pero que sigue manteniendo su importancia. “Es curioso, porque normalmente un edificio lo explicamos en relación a la topografía –revela Del Río– pero en el caso del puerto, como es un plano horizontal, son los propios edificios los que acaban construyendo el lugar donde se encuentran”.

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Este sencillo edificio es un buen ejemplo de la arquitectura brutalista, en el que prima la sencillez, la funcionalidad, y en la que el hormigón armado se deja sin cubrir. Para el ojo inexperto, esto puede restarle belleza, convertirla en algo frío, sin alma. “Es una arquitectura dura –admite el guía– que se impone al paisaje, pero lo que nos gusta es la buena arquitectura, independientemente de la época y del momento”.

Desde luego, a los visitantes les gustó. Hicieron muchas fotos y muchas preguntas, sobre todo referentes a su estado de conservación después de que se dividiera y se destinara a almacén. “Ha perdido su espacialidad inicial, pero esperemos que cuando se ponga en marcha la urbanización de los muelles, se le otorgará un nuevo uso”, comentó Del Río, que piensa ya en la próxima edición de la Semana de la Arquitectura.