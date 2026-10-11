Las vallas de madera de Os Mallos sufren sus primeros destrozos después de medio año instaladas

Jardineras destrozadas de la calle Santander Javier Alborés

El definido por los vecinos como “escándalo estético” de Os Mallos lleva ya más de medio año instalado en algunas vías del barrio. Las vallas de madera colocadas en las jardineras de las calles Santander y Vizcaya generaron polémica a finales de marzo, cuando sorprendieron a los residentes.

Pero fuentes del Gobierno local pronto aseguraron que esta medida es provisional y que desaparecerá una vez crezcan las zonas verdes que delimitan. No obstante, más de seis meses después, los vecinos siguen conviviendo con estas vallas, de las cuales una ya ha sido destrozada. “Seguimos sin acostumbrarnos a ellas. Después de seis meses como temporales, acaban de conseguir el contrato indefinido”, señalan los integrantes del perfil de Instagram @Os_Mallos, que dedica sus publicaciones a hablar del racionalismo, historia y comercio del barrio: “Las plantas ya han crecido, pero seguimos sin saber cuándo se retirarán estas estructuras ni si llegará, algún día, una solución permanente de protección que sea digna”.

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Así, los vecinos del barrio que denuncian la presencia de esta polémica medida, consideran que “no hace falta que diseñe las vallas un artista, como en otras zonas de la ciudad. Bastaría con algo sencillo, ligero y práctico, que cumpla su función sin molestar a la vista o algo con sentido común”.

Fuentes municipales consultadas de nuevo sobre este asunto explican que los arbustos “tienen que crecer hasta una medida razonable”. Cuando no había vallas, añaden, “hubo que reponerlos porque los coches aparcaban encima” e inciden en el hecho de que alcanzar una altura mínima para disuadir a los conductores “lleva unos meses”.

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Por todo ello, desde el Gobierno municipal no pueden anunciar una fecha concreta de retirada de estas vallas, “pero si se retiran ahora y se vuelven a dañar, no arreglamos nada”. Estas declaraciones fueron ofrecidas, precisamente, horas antes de que una de las estructuras de madera amaneciese destrozada. El causante fue, probablemente, un vehículo, y los arbustos fueron, a su vez, dañados. Para los vecinos, “lo provisional, cuando se alarga tanto, empieza a parecer definitivo”.

Falta de integración

Uno de los problemas destacados de esta medida fue, expusieron los vecinos en marzo, “la falta de integración, con ausencia de diálogo con la escala, materialidad y lenguaje arquitectónico racionalista del entorno”.

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También hablaron de la “ocupación excesiva de la sección peatonal, afectando la continuidad y legibilidad”, así como de la “contaminación visual”. En zonas como Santa Lucía, este tipo de estructura fue instalada mientras crecían las plantaciones de las jardineras, y retirada posteriormente.