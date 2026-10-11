Hace 25 años | Cuatro firmas navales que facturan 2.000 millones desembarcan en Oza

Antonio Couceiro se interesó, durante la visita a las nuevas naves, por los artículos que están a la venta Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, la Autoridad Portuaria da un nuevo paso adelante en la mejora de la dársena de Oza. El presidente, Antonio Couceiro, fue el encargado de inaugurar las cuatro naves en las que se vendían los materiales y suministros para los pescadores y hace 75 años, en 1951 dimitió la Junta Directiva del Real Club Deportivo debido al acuerdo adoptado en la última sesión de la Comisión Muncipal Permanente de esta ciudad, relativa a su petición de apoyo económico.

Portada de El Ideal Gallego del 11 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Cuatro firmas navales que facturan 2.000 millones desembarcan en Oza

El Puerto ha dado un paso adelante en la adecuación de la dársena de Oza para optimizar su uso. El presidente, Antonio Couceiro, supervisó personalmente las instalaciones de los nuevos cuatro almacenes que abrieron sus puertas. Las naves se destinarán a la venta de efectos navales y suministros para armadores y pescadores. Cuatro empresas se harán cargo de las instalaciones, juntas facturan anualmente 2.000 millones de pesetas, lo que demuestra el interés del puerto por buscar negocios competitivos capaces de cubrir las necesidades del sector.

Por otro lado, sin previo aviso Spanair ha dejado de vender billetes en A Coruña, a partir del 28 de octubre. La noticia es una sorpresa, ya que la llegada de la compañía, hace siete meses, se vivió con gran expectación porque suponía un paso adelante para el aeropuerto y la ciudad.

Políticos y empresarios lucharon desde hace años pr facilitar la entrada de Spanair. Ahora, siete meses después, sus esfuerzos han caído en saco roto ante el anuncio extraoficial de que la empresa dejará de operar a finales de octubre.

Portada de El Ideal Gallego del 11 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Dimite la Junta Directiva del Real Club Deportivo de La Coruña

La Junta Directiva del Real Club Deportivo de La Coruña se ha visto desagradablemente sorprendida por el acuerdo adoptado en la última sesión de la comisión Municipal Permanente de esta capital, relativo a su petición de apoyo económico y compensación de la deuda contraída desde el año 1945 con el Ayuntamiento, y que se había formulado por ser indispensable necesidad para poder hacer frente a la precaria situación de este Real Club Deportivo.

Dicho acuerdo, de enviar Inspectores a las taquillas del Estadio de Riazor para cobrar el porcentaje que pudiera corresponder al Municipio, pone en duda la buena disposición de esta Junta Directiva, y el vaticinio hecho sobre la suerte que habrá de correr en el Pleno la solicitada subvención, entraña un desamparo de extraordinaria transparencia para la vida de este Club, que debe defender la Corporación Municipal teniendo en cuenta los beneficios de toda índole que proporciona a esta ciudad. Tales circunstancias obligan a la Junta Directiva a poner el cargo a disposición del Presidente de la Federación Gallega de Fútbol.