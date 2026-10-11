A Coruña
Franky Rizardo protagoniza un apoteósico cierre de Wake Up en A Coruña
El neerlandés puso a bailar a más de 5.000 personas en el muelle de Batería
Más de 5.000 asistentes al muelle de Batería despidieron por todo lo alto el ciclo Son&Mar, en el que el último evento fue la fiesta electrónica Wake Up. El neerlandés Franky Rizardo, un referente del house, fue la gran estrella en una noche apoteósica.
La puesta en escena fue una apuesta todo al rojo, con la silueta constante del Dj proyectada en las pantallas. En el escenario, además, casi un centenar de fans acompañaron desde la llamada zona Backstage.
La nostalgia de Gabry Ponte hace un mes y la vigencia de Rizardo este domingo abrieron y cerraron por todo lo alto el mes redondo de la música electrónica.