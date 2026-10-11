El sueldo medio de los empleados de Hijos de Rivera ronda los 40.000 euros al año

Dos trabajadores en la fábrica de Estrella Galicia en Morás Dos trabajadores en la fábrica de Estrella Galicia en Morás | Javier Alborés

Corporación Hijos de Rivera, propietaria de la conocida cerveza Estrella Galicia, ha publicado su Memoria de Impacto Positivo correspondiente al pasado año 2025, lo que permite conocer múltiples datos sobre su actividad. Entre ellos se incluye que las remuneraciones medias anuales experimentaron un crecimiento generalizado durante el último año.

El salario medio de los trabajadores ronda los 40.000 euros anuales (39.133 euros para las mujeres y 40.909 euros para los hombres). Según recoge este documento, a cierre del ejercicio del año pasado, el 23% de la plantilla está compuesta por mujeres, un dato que se mantiene en línea con la evolución del sector y que anima a la empresa coruñesa a impulsar “iniciativas” que favorezcan “la igualdad de oportunidades”.

Además, la compañía afirma que su política retributiva no permite “la diferenciación salarial por razón de género”. “En este sentido, seguimos trabajando en la reducción de la brecha salarial situándola este año en un 4,34%”, detalla en este documento.

Corporación Hijos de Rivera también indica que la diversidad, equipad y la inclusión son una “parte fundamental” para construir “una compañía más abierta, innovadora y mejor preparada para afrontar los retos del futuro”.

“Trabajamos para crear un entorno en el que todas las personas se sientan respetadas, valoradas y con las mismas oportunidades de desarrollo”, asegura.

110 millones de euros de beneficio tuvo el pasado curso la compañía con sede en A Coruña, con una facturación de 945 millones

En los dos últimos años se han firmado los Planes de Igualdad de Hijos de Rivera SAU, Bares y Estrellas, Cervinter y Aguas de Cabreiroá, según destaca este informe anual.

Para su desarrollo, se ha realizado un diagnóstico y una auditoría retributiva, la adopción de medidas junto a Representación Legal de las Personas Trabajadoras y el seguimiento periódico, lo que permite a la compañía evaluar el avance y continuar oportunidades de mejora.

Ventas

La empresa presentó el pasado mes de junio los resultados correspondientes al ejercicio fiscal del pasado curso 2025, en el que registró una facturación de 945 millones de euros, frente a los 886 del año anterior, lo que supone un incremento del 6,7%. El beneficio, además, subió de 95 a 110 millones de euros (casi un 16%).

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Las cifras divulgadas por la compañía con sede en A Coruña muestran que alcanzó los 569 millones de litros de cerveza vendidos, un 4,4% más que el año anterior. Las botellas de agua siguieron el mismo camino, con un aumento del 6,4%, alcanzando los 253 millones de litros vendidos.

Su presidente ejecutivo, Ignacio Rivera, explicó en ese momento que el plan de la empresa es seguir creciendo durante los próximos años. “Tenemos hambre y vamos a seguir dando guerra. Queremos crecer con sentidiño, crecer diferenciando nuestros productos y que generen ilusión y valor añadido. Queremos ser los más queridos”, aseguró. También compartió sus impresiones respecto a posibles riesgos en el sector como los cambios en los hábitos de consumo o el uso del famoso medicamento Ozempic.