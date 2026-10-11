El sector turístico apuesta por San Andrés: empieza la reforma de un apartahotel

Vista de los números 45 y 47 de San Andrés, ayer | patricia g. fraga EC

A Coruña se ha vuelto un destino turístico cada vez más popular. Ya sea por la gastronomía, porque el aire fresco del Atlántico lo convierte en un refugio climático o por la apretada programación cultural, el caso es que cada vez se necesitan más alojamientos para acoger a los visitantes. Estos prefieren (como todos) el centro de la ciudad, por eso el sector hostelero busca nuevos proyectos lo más céntricos posible. Y ya está en marcha la obra para un nuevo apartahotel en el número 45-47 de San Andrés, justo frente a la iglesia Castrense. La Junta de Gobierno local aprobará el martes la licencia de este primer apartahotel de San Andrés.

Conviene señalar que el proyecto original pasaba por construir viviendas. Sin embargo, en noviembre del año pasado se solicitó (y el Ayuntamiento concedió) la licencia para el apartahotel por parte de una empresa expresamente creada para esa promoción, una sociedad limitada llamada San Andrés 45 Homes. Las obras no son excesivamente complejas, y consisten básicamente en unificar ambos edificios, el 45 y el 47, por eso no resulta afectada la habitabilidad y solo se considera una reestructuración parcial que apenas difiere del primer proyecto, aprobado en septiembre de 2022. El presupuesto roza los 900.000 euros (898.350).

El ‘leirapark’ de O Martinete se convertirá en vivienda Más información

El último añadido a la oferta hotelera de la ciudad se localiza muy lejos, en A Grela. En enero se aprobó la licencia para un nuevo hotel de dos estrellas y 126 plazas en el polígono de A Grela, en el 47A de la calle Gambrinus. En la zona ya hay un establecimiento de cuatro estrellas junto a la planta cervecera de Estrella Galicia, el Ibis Styles (antiguo Husa Hotel Center), y otro de una en la calle Gutemberg, el Hotel Suites, además del Hotel Carrís de Marineda City.

Los hosteleros saben que lo que buscan sus clientes es situarse lo más cerca posible del centro, pero la normativa urbanística dificulta estos proyectos que se paralizan. Un ejemplo próximo es el de Puerta Real: ya hace un año que José Souto, el promotor del Hilton de A Coruña, adquirió el antiguo inmueble de la congregación religiosa María Inmaculada y todavía no está claro su futuro. A día de hoy, está clasificado como dotacional privado asistencial, lo que restringe mucho su uso: puede destinarse a residencia de estudiantes (como lo fue hasta 2019) o de la Tercera Edad.

Una zona en alza

Pero San Andrés, recientemente reurbanizada, es una de las más céntricas de la ciudad y de las más transitadas y precisamente por eso acoge ya varios negocios hoteleros: el Maycar (de dos estrellas), junto a la plaza de Pontevedra, o el Nido (de una sola estrella) a escasos metros del otro lado de la calle.

La Ciudad Vieja desbanca a Juan Flórez como barrio más rico de Galicia Más información

Tampoco hay que olvidar la existencia de apartamentos turísticos en el número 46 porque se encuentra muy cerca el Hotel Zenit (cuatro estrellas) en la calle Comandante Fontanes. A la misma distancia (poco más de 400 metros) se llega al Double Tree by Hilton de Zalaeta. A principios del año pasado, el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, reconocía que existía interés en San Andrés. Concretamente en el número 140. Se trata de un inmueble levantado en 1979, con una superficie de 918 metros cuadrados. En el catastro figura ya su principal uso como hotelero, excepto en el bajo comercial. Sin embargo, aún no se ha anunciado un proyecto en firme para levantar allí un hotel. En 2022 se había informado de otro proyecto para construir un hotel de 4 estrellas, en el número 56 de la de la plaza del Africano, del que tampoco no hay novedades.

Pero esta es la primera vez que se instala un apartahotel en la céntrica vía de San Andrés. Este concepto, cada vez más en boga, difiere del hotel clásico en que lo que se ofrece son apartamentos completos. En ese sentido se parecen a pisos turísticos, pero cuentan con servicios comunes, como una recepción o una lavandería. Otra diferencia con los pisos turísticos es que, de cambiar la normativa municipal, estos podrían revertir de nuevo en vivienda. Pero los apartahoteles son un caso distinto: ocurra lo que ocurra, seguirán formando parte de la oferta hotelera.