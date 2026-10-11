El músico coruñés que le cambió la vida a Kase.O: "Es el Beck español"

Kase.O, durante un concierto Abel Alonso (EFE)

El rapero zaragozano Kase.O sacó a principios de verano nuevo disco, 'Camisa de fuerza', con el que saldrá de gira el próximo año, comenzando el tour en A Coruña el 16 de enero de 2027. Estas últimas semanas se encuentra promocionando el disco y, recientemente, dio una entrevista al podcast del Movistar Arena en la que desveló su amor por un músico coruñés.

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"Me cambió la vida, lo tuve que llamar", aseguraba Javier Ibarra, que elevaba tal talento al de una de las grandes voces de la música española: "Desde el Sabina de 'Esta boca es mía' no me había conmovido tanto un álbum". El rapero se refería al coruñés Carlos Ares, que el pasado año publicaba su segundo disco, 'La boca del lobo'.

Ibarra destaca en esa entrevista el nivel del disco y lo compara con el de Sabina de 1994, que incluía canciones como 'Por el bulevar de los sueños rotos', 'El blues de lo que pasa en mi escalera', 'Mujeres fatal' o 'Esta noche contigo'. El nivel artístico del músico coruñés sorprendió al aragonés, que asegura sentirse conmovido hasta el punto de sentir la necesidad de llamarlo para contarle sus impresiones.

"Encima es su propio productor", explica el rapero, que lo eleva incluso a cotas internacionales. "Eres el puto Beck español", asegura en esa entrevista que le dijo al propio Ares.

'Sold out'

Las alabanzas hacia la música y el proyecto de Ares no se quedan en sus compañeros de profesión, sino que el público también está respondiendo al mismo nivel. El pasado mes de junio, anunciaba que el 19 de diciembre visitará el Palacio de la Ópera para cerrar la gira de 'La boca del lobo' y en cuestión de semanas tuvo que colgar el cartel de 'No hay entradas'.

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Y es que todo aquel que lo vio en directo en grandes citas como el Festival Noroeste del pasado año 2025 o en O Son do Camiño el pasado junio, terminó de quedar prendado de la música del coruñés, de su producción y, sobre todo, de su directo.

Más elogios

Pero el de Kase.O no es el único elogio que recibe Ares de compañeros de profesión. Durante una entrevista hace dos años con El Ideal Gallego, otro coruñés, Xoel López, aprovechaba la ocasión para recomendar a Ares, al que acababa de descubrir: "Me compré el otro día un vinilo suyo y me está encantando", decía en relación a su primer álbum, 'Peregrino'.

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Un año después, reiteraba esa recomendación: "No sabía que era de Coruña. Me encantó. Solo puedo decir que algo me gusta, si luego funciona o no, esa bola de cristal no la tengo", decía entre risas. Y es que en el momento de esa segunda mención, Ares venía de publicar 'La boca del lobo' y de recibir un reconocimiento de los Premios da Industria Musical de Galicia como artista del año.