El Mercado das Nubes convierte San Agustín en una pista de baile en su última jornada

La plaza de San Agustín vive este domingo la última jornada del Mercado das Nubes de Otoño, una cita que durante todo el fin de semana se ha llenado de creatividad, música, gastronomía y propuestas originales.

Con más de 65 marcas, pequeños negocios y proyectos creativos, el mercado apuesta una vez más por el talento local, el consumo responsable y la sostenibilidad. Moda, ropa vintage, joyería, complementos, fotografía, ilustración, arte, cosmética natura, decoración, productos gourmet y artesanía forman parte de una ofert diversa que invita a descubrir nuevas propuestas y apoyar a los emprendedores.

Uno de los momentos más participativos fue a las 12:30 cuando Swing Revolta invitó al público a bailar en el propio mercado. Muchos fueron los asistentes que se animaron a mover las caderas al ritmo de su música.

La jornada continúa con la música del artista Erick LePeich que pone ritmo a la sesión vermú.

Los más pequeños cuentan con una zona infantil donde pueden disfrutar jugando.