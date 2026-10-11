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quincegotas maria pita
A Coruña

El festival Quincegotas cierra su novena edición en María Pita

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
11/10/2026 20:08

Este domingo el festival de danza contemporánea Quincegotas llegó a su fin tras tres días donde el baile llenó distintos espacios de A Coruña. La clausura fue en la plaza de María Pita, que se estrenaba en el evento este año. 

A partir de la 18.00 horas de la tarde 'Recreo' de Meraki Cía; 'Campo Abierto', de María Garzaráin; y Manifiesto, de Ángel Duran, amenizaron la tarde a varios centenares de personas que se acercaron a disfrutar el espectáculo.

Tras pasar por la escalinata de la Domus, la Cúpula del Parque de Eirís y la plaza de la Fábrica de Tabacos el festival, que tiene como objetivo acercar la danza a los coruñeses conviertiendo la ciudad en un elemento de cada propuesta escénica, llegó a su fin.

La primera actuación del festival Quincegotas fue en la explanada de la Domus

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