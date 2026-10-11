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A Coruña

El alza continua de los costes de construcción empuja las rehabilitaciones al mercado de lujo

Abel Peña
Abel Peña
11/10/2026 02:56
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Un pintor, en un edificio en rehabilitación | archivo el ideal gallego
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A pesar del alza continua en los precios de materiales que dispara los costos, la rehabilitación sigue manteniéndose en alza. Según el Coatac (Colegio Oficial de Arquitectos (Técnicos), en el municipio de A Coruña se tramitaron 121 expedientes de obra entre enero y junio y una gran parte de ella consisten en la reforma de viejos inmuebles. Sin embargo, desde el sector de la construcción señalan que esta se está convirtiendo en un producto prácticamente de lujo, al alcance de muy pocos. Un ejemplo de este fenómeno es el número 132 de la calle Orzán que, tras muchos meses de obras, salió al mercado en junio con pisos a partir de 253.000 euros y de hasta medio millón de euros.

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Eso quiere decir que la vivienda de rehabilitación seguirá siendo sinónimo de lujo, dirigida a segmentos muy específicos. Debido a ello, la Ciudad Vieja se ha convertido la zona de más renta per cápita de la ciudad. Es lo que se denomina gentrificación. “No solo es porque los materiales se hayan encarecido, sino también porque es muy difícil encontrar mano de obra especializada”, explican fuentes del sector. Por si fuera poco, en muchas ocasiones, es difícil introducir maquinaria de obra en el centro de la ciudad, sobre todo en las calles históricas.

La normativa es otro punto importante. Si el edificio se halla dentro del Pepri (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) que abarca Ciudad Vieja y Pescadería, los trámites son farragosos, lo que encarece el proceso. Pese a todo, el encarecimiento de la vivienda ha permitido que a edificios pequeños que antes eran inviables ahora se les pueda sacar rentabilidad, de manera que uno de los pocos efectos positivos de la crisis de vivienda es que permite dar una nueva vida a edificios que llevaban mucho tiempo en decadencia o ruina. Los precios seguirán subiendo durante el año próximo, azuzados por el contexto internacional de guerras que afectan al comercio. 

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