Cometas en el cielo de A Coruña por la salud mental: "Hay padres dispuestos a vender sus casas para ayudar a sus hijos"

La ideación suicida en menores de 12 años alcanza el 7,5%, siendo una de las principales causas de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. "Son cifras estremecedoras que van al alza. En los colegios cada vez hay más protocolos de suicidios, con una media de diez o doce por centro", lamenta Ana González, presidenta de la Fundación Salma que este domingo ha organizado en la Torre de Hércules un vuelo colectivo de cometas al que se acercaron decenas de familias.

"Estamos aquí por nuestros hijos", comentaba uno de los padres que, junto a su niña, se animaron a participar en la actividad que se complicó un poco al inicio debido al escaso viento. Más hacia las 13.00 horas, las cometas ya sobrevolaban con fuerza la zona de la Torre de Hércules, dejando una imagen muy bonita de unión familiar donde los padres sacaron también su niño interior para lograr hacer volar el artefacto en una tarea nada sencilla.

Pero al margen de la diversión que supuso, muchos padres se mostraban preocupados por el alza cada vez mayor de los problemas de salud mental en los más pequeños. "Nunca sabes si le va a tocar a tu hijo", comentaba una madre junto a su pequeña de tres años de edad.

Falta de recursos

Y la realidad es que hay cada vez más familias afectadas, con unas cifras que no paran de crecer y situaciones especialmente complejas, según denuncia la Fundación Salma, que alerta sobre la falta de recursos y el desamparo institucional: "Los padres se ven abocados a dejar, por lo menos uno de ellos, el puesto de trabajo en los casos más graves. Y muchas veces nos llaman llorando porque quieren vender sus casas para poder llevar sus hijos a Madrid, Barcelona o donde sea".

Más de 40.000 posavasos darán voz a los pacientes de salud mental en A Coruña Más información

Ana González no habla sin saber, pues le afecta en primera persona: "Tengo un hijo con una enfermedad mental grave que estuvo ingresado en Conxo, pero me lo mandaron para casa. Yo no podía ni salir a la calle, mi familia se turnaba una hora a la semana para que yo me pudiera ventilar, pero estuve dos años encerrada en mi casa". Actualmente, se encuentra en Alemania, puesto que tiene doble nacionalidad, donde permanece ingresado: "Allí, por ley, no los pueden mandar para casa si no tienen una alternativa habitacional".

Un problema social

En este sentido, la presidenta de la fundación incide en que la salud mental no es sólo un problema clínico: "De nada sirve llevar a un niño una vez al mes al psicólogo o al psiquiatra, si el resto del tiempo lo devolvemos a un entorno hostil o no preparado para atender sus necesidades. Es un sinsentido que evidencia lo obsoleto e ineficiente que resulta el sistema actual de atención”, advierte González.

Además, critica que el nuevo plan de salud mental de Galicia "es totalmente insuficiente" y pronostica que "llegaremos a 2030 en números rojos".

Los ingresos de menores por trastornos alimentarios se triplican en A Coruña en un año Más información

Por ello, pone el foco en la prevención, que debe empezar en los colegios, donde proponen una materia únicamente centrada en aprender a gestionar las emociones de los más pequeños.

Y a las familias en su situación, les recomienda "que pierdan la vergüenza": "Que reclamen lo que es suyo; que no es ningún favor ni ninguna situación de privilegio respecto a otras enfermedades", zanja.