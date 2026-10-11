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A Coruña

Abierto el plazo para solicitar el Bono Taxi 2027 en A Coruña

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
11/10/2026 14:23
Un taxi circula por el centro de A Coruña
Un taxi circula por el centro de A Coruña
Patricia G. Fraga
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El Ayuntamiento de A Coruña ha abierto el plazo para solicitar el Bono Taxi 2027, una ayuda destinada a facilitar los desplazamientos de las personas con discapacidad con dificultades para usar el transporte público. La convocatoria cuenta con una dotación de 180.000 euros y estará abierta hasta el 9 de noviembre, incluido.

Tal y como ha trasladado el Gobierno municipal, el programa busca favorecer la autonomía personal y facilitar la movilidad cotidiana de las personas beneficiarias, ofreciendo una alternativa de transporte adaptada a sus necesidades.

Así, el crédito disponible se distribuirá a partes iguales entre las personas que cumplan los requisitos de la convocatoria, con un importe máximo individual de 1.000 euros.

En este sentido, la edila de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, ha puesto en valor la importancia de mantener este recurso municipal para las personas que encuentran mayores dificultades en sus desplazamientos.

"El Bono Taxi permite que muchas personas puedan realizar actividades cotidianas, acudir a citas o desplazarse por la ciudad con mayor autonomía. El Gobierno municipal busca que las dificultades de movilidad no supongan un obstáculo añadido para participar en la vida de A Coruña", ha señalado.

Podrán solicitar estas ayudas las personas mayores de tres años que residan y estén empadronadas en A Coruña y tengan reconocida oficialmente una discapacidad que afecte gravemente a su movilidad y les impida utilizar el transporte público colectivo.

Entre los requisitos también figuran no ser titular de un vehículo y cumplir los límites económicos establecidos en las bases, fijados en el 210 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), así como las restantes condiciones de la convocatoria.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal o presencialmente en los registros municipales de María Pita, Fórum Metropolitano y Centro Sociocultural Ágora.

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