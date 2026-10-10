Quincegotas 2026 reúne en Eirís a medio centenar de personas en torno al talento de cuatro jóvenes creadores
La jornada Fundación Paideia de Jóvenes Creadores puso el foco en cuatro propuestas emergentes de danza contemporánea en la Cúpula del parque de Eirís.
La jornada Fundación Paideia de Jóvenes Creadores, enmarcada en la novena edición del festival Quincegotas 2026, ha reunido a medio centenar de personas en la Cúpula del parque de Eirís para disfrutar del talento y la creatividad de cuatro jóvenes creadores de danza contemporánea.
La cita, celebrada este sábado, forma parte de las sección Quincegotas Emerxente, concebida para dar visibilidad a nuevas voces de la creación coreográfica y ofrecereles un espacio para compartir sus propuestas con el público.
Durante la jornada se presentaron cuatro piezas: 'Tánguela', de Myriam González; 'A vergonza era verde e comeuna a vaca', de Alicia López; 'Threadscap', de Samuel Galán; y 'Pensar a contratiempo', de Suevia Rojo.
La programación del festival continuará esta tarde en la plaza de la Fábrica de Tabacos, con las propuestas 'Mover Cenizas', de Maruxa Salas y Erick Jiménez; 'Extender como si pudiera', de Julia Laport; y (En Blanco), del Colectivo Dexeito.
Quincegotas 2026 concluirá mañana, domingo 11 de octubre, con una jornada de clausura en la plaza de María Pita, nuevo escenario de esta edición. Las actuaciones comenzarán a las 18.00 horas e incluirán 'Recreo', de Meraki Cía; 'Campo Abierto', de María Garzaráin; y 'Manifesto', de Ángel Duran.