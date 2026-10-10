Quincegotas 2026 reúne en Eirís a medio centenar de personas en torno al talento de cuatro jóvenes creadores

La jornada Fundación Paideia de Jóvenes Creadores, enmarcada en la novena edición del festival Quincegotas 2026, ha reunido a medio centenar de personas en la Cúpula del parque de Eirís para disfrutar del talento y la creatividad de cuatro jóvenes creadores de danza contemporánea.

La cita, celebrada este sábado, forma parte de las sección Quincegotas Emerxente, concebida para dar visibilidad a nuevas voces de la creación coreográfica y ofrecereles un espacio para compartir sus propuestas con el público.

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Durante la jornada se presentaron cuatro piezas: 'Tánguela', de Myriam González; 'A vergonza era verde e comeuna a vaca', de Alicia López; 'Threadscap', de Samuel Galán; y 'Pensar a contratiempo', de Suevia Rojo.

La programación del festival continuará esta tarde en la plaza de la Fábrica de Tabacos, con las propuestas 'Mover Cenizas', de Maruxa Salas y Erick Jiménez; 'Extender como si pudiera', de Julia Laport; y (En Blanco), del Colectivo Dexeito.

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Quincegotas 2026 concluirá mañana, domingo 11 de octubre, con una jornada de clausura en la plaza de María Pita, nuevo escenario de esta edición. Las actuaciones comenzarán a las 18.00 horas e incluirán 'Recreo', de Meraki Cía; 'Campo Abierto', de María Garzaráin; y 'Manifesto', de Ángel Duran.