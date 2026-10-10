Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Festival Quincegotas en Eirís
A Coruña

Quincegotas 2026 reúne en Eirís a medio centenar de personas en torno al talento de cuatro jóvenes creadores

La jornada Fundación Paideia de Jóvenes Creadores puso el foco en cuatro propuestas emergentes de danza contemporánea en la Cúpula del parque de Eirís.

Belén Cebey
Belén Cebey
10/10/2026 13:25

La jornada Fundación Paideia de Jóvenes Creadores, enmarcada en la novena edición del festival Quincegotas 2026, ha reunido a medio centenar de personas en la Cúpula del parque de Eirís para disfrutar del talento y la creatividad de cuatro jóvenes creadores de danza contemporánea. 

La cita, celebrada este sábado, forma parte de las sección Quincegotas Emerxente, concebida para dar visibilidad a nuevas voces de la creación coreográfica y ofrecereles un espacio para compartir sus propuestas con el público. 

La primera actuación del festival Quincegotas fue en la explanada de la Domus

A Coruña empieza a bailar con la novena edición de Quincegotas

Más información

Durante la jornada se presentaron cuatro piezas: 'Tánguela', de Myriam González; 'A vergonza era verde e comeuna a vaca', de Alicia López; 'Threadscap', de Samuel Galán; y 'Pensar a contratiempo', de Suevia Rojo.

La programación del festival continuará esta tarde en la plaza de la Fábrica de Tabacos, con las propuestas 'Mover Cenizas', de Maruxa Salas y Erick Jiménez; 'Extender como si pudiera', de Julia Laport; y (En Blanco), del Colectivo Dexeito.

El festival Quincegotas lleva la danza contemporánea a cuatro espacios emblemáticos de A Coruña

Más información

Quincegotas 2026 concluirá mañana, domingo 11 de octubre, con una jornada de clausura en la plaza de María Pita, nuevo escenario de esta edición. Las actuaciones comenzarán a las 18.00 horas e incluirán 'Recreo', de Meraki Cía; 'Campo Abierto', de María Garzaráin; y 'Manifesto', de Ángel Duran.

Te puede interesar

Panorámica del centro multiusos de BastiagueiroEl multiusos de Bastiagueiro afronta la ultima fase de la obra para inaugurarse en diciembreLos trabajos de urbanización del entorno y la ampliación del parking costarán 800.000 euros

Dos aspirantes denuncian posibles irregularidades en la selección del director del Multiusos de Bastiagueiro
Redacción
Club de lectura en Culleredo

Puesta de largo de los clubs de lectura del Concello de Culleredo
Redacción
Presentación de los tres másteres de ERLAC

Futuros profesionales de Primera: ERLAC elige Riazor para el inicio de sus másteres 2026/27
Contenido Especial
Un policía local supervisa la retirada de un vehículo mal aparcado en la avenida de Os Mallos el año pasado

Aumentan las plazas de aparcamiento al mismo tiempo que las sanciones
Abel Peña