Más de 40.000 posavasos darán voz a los pacientes de salud mental en A Coruña

Nereida Canosa e Inés Rey, en primer plano, junto al banco verde en San Andrés

El Ayuntamiento se ha unido a la Asociación Pro Enfermos Mentales (APEM) en una nueva campaña con distintas iniciativas que buscan dar voz y visibilidad a los pacientes con estas patologías.

La campaña, que se presentó este sábado con motivo del Día de la Salud Mental, incluye el reparto de 40.000 posavasos en ocho modelos diferentes con mensajes escritos por personas usuarias de APEM.

“Por fuera parece que va todo bien. Por dentro, no siempre”, “No compares tu vida con las redes: nadie publica los días malos” o “No necesito que me juzguen, sólo que me escuchen” son algunas de las frases que aparecerán en estos posavasos que se repartirán con la colaboración de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.

“Ellos escogieron lo que querían decir y cómo querían hacerlo”, explicó este sábado la alcaldesa, Inés Rey, en un acto junto a Nereida Canosa, concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade.

En el reverso se explicará la procedencia de los textos con la frase "Estas palabras son de quien las vivió" y el lema "Hablar ayuda. Escuchar, también". Los materiales incluirán un código QR de acceso a la información municipal sobre el Plan de Salud Mental.

Un banco en San Andrés

El Ayuntamiento también colocó en San Andrés un nuevo banco en el paseo de las enfermedades, esta vez en color verde por ser el que representa la salud mental.

Allí se llevó a cabo la lectura del manifiesto por parte de Juan Vázquez, usuario de APEM junto a miembros de la directiva y otros pacientes.

En el mismo acto, Rey reclamó a la Xunta un refuerzo de la atención psicológica y la reducción de los tiempos de espera. "Si animamos la gente a pedir ayuda, tenemos que garantizar que pueda recibirla a tiempo y sin que dependa del que pueda pagar", señaló.