Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los Satélites y Paco Lodeiro se mojan por Pucho Boedo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
10/10/2026 23:40
Ofrenda de Paco Lodeiro y Los Satélites a Pucho Boedo
Ofrenda de Paco Lodeiro y Los Satélites a Pucho Boedo
Carlota Blanco
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

“¡Cuidado!”, gritaban los menos optimistas sobre el estado de forma de Paco Lodeiro y Javier Saavedra, responsable de Los Satélites, cuando ambos se decidieron a acometer de un salto la distancia entre el borde de la fuente y la estatua de Pucho Boedo en O Ventorrillo. Fue una cuestión de fe y de cariño, pues ambos depositaron exitosamente su ramo sobre uno de los tres puntos de recuerdo al crooner en el barrio. Y es que, en realidad, el de ayer fue el sábado de Pucho, una jornada por y para el ídolo que llevó a más 6.000 personas al momento de la actuación de la “mejor orquesta del mundo”. Al menos en palabras de Lodeiro.

Todo empezó pasadas las siete y media de la tarde en A Silva, donde se ubica la casa natal del mito, y no fue hasta muchas horas después cuando cesó el flujo de público y el derroche de sentimiento y de cariño. En A Silva fue más íntimo. Al final de la noche, ya de madrugada, eran miles los que bailaban al ritmo de Los Satélites.

Luis Suárez, de Azteca Box, dando el pregón en O Ventorrillo

A Coruña inicia una fiesta entre “el Beckenbauer de Katanga” y “la Rowling de O Ventorrillo”

Más información

Incluso la tradicional ofrenda fue una demostración de unión de A Coruña desde el punto de vista social, político y cultural. La asociación vecinal quiso que un representante de cada partido con representación en María Pita tuviera unas palabras. Por parte del Gobierno local excusó la imprevista ausencia de la alcaldesa el concejal Manuel Vázquez, mientras que el nacionalista David Soto y la popular Militza Prieto completaron la cuestión con institucional. De hecho, en el caso del BNG y el PP, enlazando la importancia del viaje a Venezuela de Boedo con las raíces latinas de ambos ediles.

Como es tradición, los televisivos e incomparables Xurxo Souto y Paco Lodeiro llevaron la voz cantante. En este caso, en el sentido más literal de la expresión. Y es que, antes del comienzo de la actuación de la orquesta en el doble pase de rigor, hubo hasta cuatro duetos irrepetibles. Lodeiro acaparó tres de ellos “porque Labañou vai por diante de Monte Alto”, bromeó. ‘Sahara’, importada de aquel ciclo venezolano, ‘O vello e o sapo’, tema predilecto de Boedo, y ‘Mi tierra gallega’, fueron interpretadas con sentimiento y el acompañamiento orquestal. Para Xurxo Souto quedó ‘A canción do mar do Orzán’.

Puntuales como relojes, ambos dejaron paso al más tradicional pase de Los Satélites, y para entonces los asistentes bailaban hasta varias calles más abajo. Donde solo llegaba la música, y las ganas de fiesta.

Galería

Las fiestas del Ventorrillo en imágenes

Las fiestas del VentorrilloVer más imágenes
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

patricia edificios san andres

El sector turístico apuesta por San Andrés: empieza la reforma de un apartahotel
Abel Peña
Ofrenda de Paco Lodeiro y Los Satélites a Pucho Boedo

Los Satélites y Paco Lodeiro se mojan por Pucho Boedo
Guillermo Parga
María José de la Puente, delante de Rincón Verde Agrojardín, en la calle Arzobispo Lago González

Una denuncia deja a la calle Arzobispo Lago González sin su ‘rincón verde’
Lucía Crujeiras
Maria betanzos

Betanzos inicia este mes las obras de construcción del Centro de Información á Muller
Redacción