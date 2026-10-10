Los Satélites y Paco Lodeiro se mojan por Pucho Boedo

Ofrenda de Paco Lodeiro y Los Satélites a Pucho Boedo Carlota Blanco

“¡Cuidado!”, gritaban los menos optimistas sobre el estado de forma de Paco Lodeiro y Javier Saavedra, responsable de Los Satélites, cuando ambos se decidieron a acometer de un salto la distancia entre el borde de la fuente y la estatua de Pucho Boedo en O Ventorrillo. Fue una cuestión de fe y de cariño, pues ambos depositaron exitosamente su ramo sobre uno de los tres puntos de recuerdo al crooner en el barrio. Y es que, en realidad, el de ayer fue el sábado de Pucho, una jornada por y para el ídolo que llevó a más 6.000 personas al momento de la actuación de la “mejor orquesta del mundo”. Al menos en palabras de Lodeiro.

Todo empezó pasadas las siete y media de la tarde en A Silva, donde se ubica la casa natal del mito, y no fue hasta muchas horas después cuando cesó el flujo de público y el derroche de sentimiento y de cariño. En A Silva fue más íntimo. Al final de la noche, ya de madrugada, eran miles los que bailaban al ritmo de Los Satélites.

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Incluso la tradicional ofrenda fue una demostración de unión de A Coruña desde el punto de vista social, político y cultural. La asociación vecinal quiso que un representante de cada partido con representación en María Pita tuviera unas palabras. Por parte del Gobierno local excusó la imprevista ausencia de la alcaldesa el concejal Manuel Vázquez, mientras que el nacionalista David Soto y la popular Militza Prieto completaron la cuestión con institucional. De hecho, en el caso del BNG y el PP, enlazando la importancia del viaje a Venezuela de Boedo con las raíces latinas de ambos ediles.

Como es tradición, los televisivos e incomparables Xurxo Souto y Paco Lodeiro llevaron la voz cantante. En este caso, en el sentido más literal de la expresión. Y es que, antes del comienzo de la actuación de la orquesta en el doble pase de rigor, hubo hasta cuatro duetos irrepetibles. Lodeiro acaparó tres de ellos “porque Labañou vai por diante de Monte Alto”, bromeó. ‘Sahara’, importada de aquel ciclo venezolano, ‘O vello e o sapo’, tema predilecto de Boedo, y ‘Mi tierra gallega’, fueron interpretadas con sentimiento y el acompañamiento orquestal. Para Xurxo Souto quedó ‘A canción do mar do Orzán’.

Puntuales como relojes, ambos dejaron paso al más tradicional pase de Los Satélites, y para entonces los asistentes bailaban hasta varias calles más abajo. Donde solo llegaba la música, y las ganas de fiesta.